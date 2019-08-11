Проросійський міністр італійського уряду розкритикував Річарда Гіра за його позицію щодо мігрантів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Маттео Сальвіні / Фото: lostampateo.com

Сальвіні запропонував Річарду Гіру відправити 160 мігрантів до Голлівуда на його приватному літаку

Глава МВС Італії Маттео Сальвіні запропонував американському актору Річарду Гіру забрати 160 мігрантів з борту судна неурядової організації Open Arms на своєму приватному літаку до Голлівуда.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Віцепрем’єр-міністр Італії Маттео Сальвіні запропонував Річарду Гіру відправити 160 мігрантів, що перебувають неподалік берегів Італії до Голлівуда на його приватному літаку», – йдеться у повідомленні.

Цю заяву італійський міністр зробив після того, як Гір закликав європейських лідерів знайти порт для прийому судна з мігрантами.

«Оскільки благородний мільйонер турбується про долю мігрантів з судна Open Arms, ми вдячні йому: він зможе доправити всіх їх на своєму приватному літаку до Голлівуда та поселити їх на своїх віллах», – підкреслив Сальвіні.

Як зазначає Bloomberg, Сальвіні виступає за повну заборону суднам з мігрантами заходити в італійські порти. Така політика зробила його найпопулярнішим на цей момент політиком у країні та приносить політичні бали в передвиборній кампанії за посаду голови уряду Італії.