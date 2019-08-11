  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Проросійський міністр італійського уряду розкритикував Річарда Гіра за його позицію щодо мігрантів

    • Розсилка
    <p>Маттео Сальвіні / Фото: lostampateo.com</p> - Проросійський міністр італійського уряду розкритикував Річарда Гіра за його позицію щодо мігрантів

    Маттео Сальвіні / Фото: lostampateo.com

    Сальвіні запропонував Річарду Гіру відправити 160 мігрантів до Голлівуда на його приватному літаку

    Глава МВС Італії Маттео Сальвіні запропонував американському актору Річарду Гіру забрати 160 мігрантів з борту судна неурядової організації Open Arms на своєму приватному літаку до Голлівуда.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    «Віцепрем’єр-міністр Італії Маттео Сальвіні запропонував Річарду Гіру відправити 160 мігрантів, що перебувають неподалік берегів Італії до Голлівуда на його приватному літаку», – йдеться у повідомленні.

    Цю заяву італійський міністр зробив після того, як Гір закликав європейських лідерів знайти порт для прийому судна з мігрантами.

    Читайте також

    «Оскільки благородний мільйонер турбується про долю мігрантів з судна Open Arms, ми вдячні йому: він зможе доправити всіх їх на своєму приватному літаку до Голлівуда та поселити їх на своїх віллах», – підкреслив Сальвіні.

    Як зазначає Bloomberg, Сальвіні виступає за повну заборону суднам з мігрантами заходити в італійські порти. Така політика зробила його найпопулярнішим на цей момент політиком у країні та приносить політичні бали в передвиборній кампанії за посаду голови уряду Італії.

    Читайте також
    міністр мігранти політика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ