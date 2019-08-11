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    У світі

    Кількість затриманих на акціях протесту в РФ перевалила за 300

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    Акція протесту у Москві - Кількість затриманих на акціях протесту в РФ перевалила за 300
    Акція протесту у Москві
    Фото: openrussia

    На акції опозиції у Москві було, зокрема, затримано більше десятка підлітків

    Кількість затриманих у чотирьох містах Росії через акцію за вільні вибори зросла до 325 осіб. 

    Як повідомляє «ОВС-Інфо», у Москві затримано 229 осіб, у Петербурзі - 81, у Ростові-на-Дону затримали 13 осіб, у Брянську - двох. 

    Як заявив уповноважений з прав дитини у Москві Євген Бунімович, на акції опозиції у Москві було затримано понад 10 підлітків. Він заявив, що точних цифр немає, і більшість з них «вже відпустили». 

    У департаменті охорони здоров'я Москви додали, що у суботу учасники мітингу на проспекті Сахарова звернулися за допомогою до медиків чотири рази. 

    Нагадаємо, 10 серпня у Москві відбувся мітинг за чесні вибори до міської думи. Цей мітинг був третім за рахунком, і присвячений, зокрема, свавіллю силовиків, як жорстоко пригнічують мирні виступи.

    Серед затриманих опозиційний політик Любов Соболь.

    За даними активістів, на мітингу в Москві зібралися близько 60 тис. людей

    До слова, поки у Москві мітингувальники ховалися від поліції, Путін в окупованому Криму катався на байку.

    Росія вибори арешт політика протест
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