У Гонконзі демонстранти звернулися до Трампа за допомогою
Протестувальник біля генерального консульства США у Гонконзі
Учасники акції пройшлися біля консульства США з плакатом до Трампа «Зробіть Гонконг знову великим»
У Гонконзі, біля генерального консульства Сполучених Штатів Америки, демонстранти звернулися за допомогою до президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє інформаційне агентство BBC.
Як повідомляється, учасники акції пройшлися біля консульства США з плакатами, на яких написано: «Президент Трамп, будь ласка, врятуйте Гонконг» і «Зробіть Гонконг знову великим».
Наголошується, що протести тривають вже 14-й тиждень поспіль. Також влада Китаю постійно попереджає інші країни не втручатися.
Нагадаємо, щонайменше 19 людей отримали поранення в результаті зіткнень між демонстрантами і поліцією, що сталися в суботу увечері в Гонконзі. Стан двох постраждалих розцінюється лікарями як серйозний.
1 вересня гонконгська поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ і водяні гармати у відповідь на дії демонстрантів, які закидали правоохоронців «коктейлями Молотова» і камінням.
Нагадаєммо, французький рух «жовтих жилетів» у суботу, 7 вересня, поновив акції протесту.