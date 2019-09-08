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    У світі

    У Гонконзі демонстранти звернулися до Трампа за допомогою

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    <p>Протестувальник біля генерального консульства США у Гонконзі</p> - У Гонконзі демонстранти звернулися до Трампа за допомогою

    Протестувальник біля генерального консульства США у Гонконзі

    Фото: ВВС

    Учасники акції пройшлися біля консульства США з плакатом до Трампа «Зробіть Гонконг знову великим»

    У Гонконзі, біля генерального консульства Сполучених Штатів Америки, демонстранти звернулися за допомогою до президента США Дональда Трампа.

    Про це повідомляє інформаційне агентство BBC.

    Як повідомляється, учасники акції пройшлися біля консульства США з плакатами, на яких написано: «Президент Трамп, будь ласка, врятуйте Гонконг» і «Зробіть Гонконг знову великим».

    Наголошується, що протести тривають вже 14-й тиждень поспіль. Також влада Китаю постійно попереджає інші країни не втручатися.

    Нагадаємо, щонайменше 19 людей отримали поранення в результаті зіткнень між демонстрантами і поліцією, що сталися в суботу увечері в Гонконзі. Стан двох постраждалих розцінюється лікарями як серйозний.

    1 вересня гонконгська поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ і водяні гармати у відповідь на дії демонстрантів, які закидали правоохоронців «коктейлями Молотова» і камінням.

    Нагадаєммо, французький рух «жовтих жилетів» у суботу, 7 вересня, поновив акції протесту.

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