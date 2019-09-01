Протестувальники у Гонконзі просять надати їм повне громадянство Великої Британії (відео)



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Протестувальники у Гонконзі просять надати їм громадянство Великої Британії Скрін з відео

Протестувальники скандують «Боже, королеву нам збережи»

Кілька сотень демонстрантів зібралися біля консульства Великої Британії у центральному Гонконзі, розмахуючи британськими прапорами та скандуючи «Боже, королеву нам збережи».

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Вони закликали британський уряд визнати недійсність китайсько-британської спільної декларації 1984 року (1984 Велика Британія зобов’язалася передати Гонконг Китаю за умови збереження економічної незалежності на острові протягом 50 років – ред.) та надати їм повне громадянство Великої Британії.

Відео: Reuters

Як повідомлялося, у центральній частині Гонконгу поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ і водяні гармати у відповідь на дії демонстрантів, які закидали правоохоронців «коктейлями Молотова» і камінням.

Нагадаємо, масові протести в Гонконзі тривають третій місяць.

Протести привели до розгляду поправок до закону про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. Акції протесту стали наймасовішими в Гонконзі з моменту передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році. Незважаючи на те, що 15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроекту про екстрадицію в КНР призупинено, протести не вщухли. Мітингувальники зажадали не тільки остаточної відмови від цього законопроєкту, але і відставки Керрі Лам разом з розслідуванням дій поліції під час демонстрацій.

25 серпня, у Гонконзі поліція вперше застосували вогнепальну зброю проти протестувальників.