Протести у Білорусі: силовики у центрі Мінська стягують спецтехніку і водомети

У Мінську закриті центральні станції метро

У білоруській столиці Мінську до початку протестного «Маршу сусідів» силові структури стягнули військову і спецтехніку; закриті ряд станцій метро, розпочалися проблеми з мобільним інтернетом.

Про це повідомляє портал Tut.by.

«Настала неділя, а значить, до Мінська знову введено спецтехніку і силовиків, закрито центральні станції метро і з’явилися проблеми з інтернетом», – йдеться в повідомленні.

Видання публікує фото з розміщеною в місті військової та спецтехнікою. Також по Мінську роз’їжджають організовані автоколони з червоно-зеленою символікою на підтримку Лукашенка.

Офіційно повідомлено про закриття «з метою забезпечення безпеки пасажирів на вхід та вихід закрито станції метро Площа Перемоги, Жовтнева, Площа Якуба Коласа, Купалівська, Немига, потяги прямують без зупинки на даних станціях». Також «на вхід і вихід закрито вестибюль 2 станції Площа Леніна (вхід з боку Майдану Незалежності), потяги на цій станції зупиняються».

Повідомляється про традиційні для неділь проблеми з мобільним інтернетом «у рамках заходів, що проводяться уповноваженими державними органами щодо забезпечення національної безпеки».

Як повідомлялося, 18 жовтня у Мінську відбувся «Партизанський марш».

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі відбудеться «Марш сусідів».