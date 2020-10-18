Сьогодні, 18 жовтня у Мінську відбудеться «Партизанський марш»
У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів
У Мінську сьогодні, 18 жовтня, очікується акція протесту під назвою «Партизанський марш». Його учасники вимагають відставки Олександра Лукашенка з посади президента Білорусі, звільнення політичних ув’язнених і розслідування злочинів силовиків, повідомляють білоруські Telegram-канали, зокрема NEXTA.
«Ми пройдемо маршем по Партизанському проспекту і висловимо солідарність з робочими заводів. Вся країна! О 14:00 виходите в центри ваших населених пунктів на мирні марші», – йдеться у повідомленні.
«Ми продовжуємо гнути свою лінію і мирно, але наполегливо вимагати виконання трьох пунктів Народного Ультиматуму: відставка Лукашенко, звільнення політв’язнів, розслідування злочинів силовиків», – додається у повідомленні.
До слова, МВС Білорусі погрожує використовувати бойову зброю проти мітингувальників
Нагадаємо, майже 600 білорусів були затримані в ході нічного протесту у неділю.
Також на протестах у Мінську були затримання журналістів.
10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.
Як відомо, минулими вихідними на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.