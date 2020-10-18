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    У світі

    Сьогодні, 18 жовтня у Мінську відбудеться «Партизанський марш»

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    Брутальні затримання у Мінську - Сьогодні, 18 жовтня у Мінську відбудеться «Партизанський марш»
    Брутальні затримання у Мінську
    Фото TUT.BY

    У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів

    У Мінську сьогодні, 18 жовтня, очікується акція протесту під назвою «Партизанський марш». Його учасники вимагають відставки Олександра Лукашенка з посади президента Білорусі, звільнення політичних ув’язнених і розслідування злочинів силовиків, повідомляють білоруські Telegram-канали, зокрема NEXTA.

    «Ми пройдемо маршем по Партизанському проспекту і висловимо солідарність з робочими заводів. Вся країна! О 14:00 виходите в центри ваших населених пунктів на мирні марші», – йдеться у повідомленні.

    «Ми продовжуємо гнути свою лінію і мирно, але наполегливо вимагати виконання трьох пунктів Народного Ультиматуму: відставка Лукашенко, звільнення політв’язнів, розслідування злочинів силовиків», – додається у повідомленні.

    У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,1%.

    До слова, МВС Білорусі погрожує використовувати бойову зброю проти мітингувальників

    Нагадаємо, майже 600 білорусів були затримані в ході нічного протесту у неділю. 

    Також на протестах у Мінську були затримання журналістів.

    10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.

    Як відомо, минулими вихідними на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.

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