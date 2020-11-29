Сьогодні у Білорусі відбудеться «Марш сусідів»
Акції протесту у Мінську та інших містах Білорусі тривають вже майже чотири місяці
Сьогодні у Мінську та інших містах Білорусі пройде недільний «Марш сусідів». Про це повідомили на Telegram-каналі «Беларусь головного мозга».
«О 12:00 ми виходимо на Марш сусідів – який почнеться прямо в наших дворах! Намагайтеся бути вчасно. До 12:30 ми стікаємось до точок, зручним всьому кварталу (це може бути магазин або значуще перехрестя), щоб ближче до 13:00 зібратися вже всім районом», – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, 18 жовтня у Мінську відбувся «Партизанський марш».
Нагадаємо, домовленості самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з РФ будуть анульовані в разі приходу до влади опозиційного уряду. Однак лідерка опозиції запевнила, що її команда завжди виступала і виступає за «дружні і партнерські відносини» з Росією.