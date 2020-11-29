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    У світі

    Сьогодні у Білорусі відбудеться «Марш сусідів»

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    &laquo;Марш сусідів&raquo; відбудеться о 12:00&nbsp; - Сьогодні у Білорусі відбудеться «Марш сусідів»
    «Марш сусідів» відбудеться о 12:00 

    Акції протесту у Мінську та інших містах Білорусі тривають вже майже чотири місяці

    Сьогодні у Мінську та інших містах Білорусі пройде недільний «Марш сусідів». Про це повідомили на Telegram-каналі «Беларусь головного мозга».

    «О 12:00 ми виходимо на Марш сусідів – який почнеться прямо в наших дворах! Намагайтеся бути вчасно. До 12:30 ми стікаємось до точок, зручним всьому кварталу (це може бути магазин або значуще перехрестя), щоб ближче до 13:00 зібратися вже всім районом», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, акції протесту у Мінську та інших містах республіки Білорусь тривають вже майже чотири місяці. Вони почалися після виборів президента 9 серпня, перемогу на яких, як оголосила ЦВК, здобув Олександр Лукашенко. Опозиція не визнає ці результати. Переобрання Лукашенка, крім того, не визнають країни Євросоюзу і США.

    Як повідомлялося, 18 жовтня у Мінську відбувся «Партизанський марш».

    Нагадаємо, домовленості самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з РФ будуть анульовані в разі приходу до влади опозиційного уряду. Однак лідерка опозиції запевнила, що її команда завжди виступала і виступає за «дружні і партнерські відносини» з Росією.

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    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко опозиція
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