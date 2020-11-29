Тихановська прокоментувала ймовірність військового вторгнення Росії у Білорусь

«У нас жодним чином не йдеться про геополітику» – опозиціонерка

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська сумнівається, що Росія вдаватиметься до військового вторгнення в охоплену протестами Білорусь.

Про це Тихановська розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода.

Тихановська наголосила, що не вбачає зараз активної підтримки з боку Кремля режиму Лукашенка і з огляду на це оцінила імовірність сценарію, за яким Москва військовим шляхом допоможе втриматися самопроголошеному президенту на посаді.

«Я дуже сумніваюсь в якомусь вторгненні. Тому що нема потреби. У нас жодним чином не йдеться про геополітику. Наша боротьба скерована проти однієї людини – проти режиму і диктатури. Тому жодної необхідності в цьому немає. У нас – абсолютно мирна революція, проти кого які війська вводити?», – наголосила опозиціонерка.

Як повідомлялося, 18 жовтня у Мінську відбувся «Партизанський марш».

Нагадаємо, домовленості самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з РФ будуть анульовані в разі приходу до влади опозиційного уряду. Однак лідерка опозиції запевнила, що її команда завжди виступала і виступає за «дружні і партнерські відносини» з Росією.

До слова, сьогодні у Білорусі відбудеться «Марш сусідів».

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