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    ЗМІ: В акціях протесту в Росії взяли участь понад 100 тисяч людей

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    У Росії на акціях протесту зібралися понад 110 тисяч людей - ЗМІ: В акціях протесту в Росії взяли участь понад 100 тисяч людей
    У Росії на акціях протесту зібралися понад 110 тисяч людей
    Фото: скрін з відео у YouTube

    Найчисельніші акції протесту відбулися у Москві і Санкт-Петербурзі

    В акціях на підтримку Олексія Навального, які сьогодні проходять по всій Росії, взяли участь як мінімум 110 тисяч людей. Такі підрахунки на основі даних кореспондентів і співрозмовників в регіонах представило інтернет видання «МБХ медіа», повідомляє «Эхо Москвы».

    Найбільше людей вийшло на вулиці в Москві, Санкт-Петербурзі і Єкатеринбурзі. У Москві, за підрахунками кореспондента видання, тільки на Пушкінській площі і в околицях зібралися, мінімум 10 тис. осіб. При цьому агентство Reuters оцінює кількість присутніх в 40 тисяч. У Петербурзі, за різними оцінками, на «прогулянку», як зізнавалися самі учасники акції, вийшли від 10 до 20 тисяч осіб. У Єкатеринбурзі кореспондент «МБХ медіа» оцінив кількість присутніх у 5 тисяч осіб. У місцевому штабі Навального назвали цифру в 15 тисяч. МВС Росії станом на 19:00 за київським часом поки не називає кількість учасників акцій протестів.

    Як повідомляв «Главком», під час акцій протесту було затримано

    Російські поліцейські під час сьогоднішніх акцій протесту опозиції затримали в Москві дружину голови «Фонду боротьби з корупцією» Олексія Навального Юлію. Про це вона повідомила в Instagram. 
    Теги: акція протест Олексій Навальний
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