ЗМІ: В акціях протесту в Росії взяли участь понад 100 тисяч людей

Найчисельніші акції протесту відбулися у Москві і Санкт-Петербурзі

В акціях на підтримку Олексія Навального, які сьогодні проходять по всій Росії, взяли участь як мінімум 110 тисяч людей. Такі підрахунки на основі даних кореспондентів і співрозмовників в регіонах представило інтернет видання «МБХ медіа», повідомляє «Эхо Москвы».

Найбільше людей вийшло на вулиці в Москві, Санкт-Петербурзі і Єкатеринбурзі. У Москві, за підрахунками кореспондента видання, тільки на Пушкінській площі і в околицях зібралися, мінімум 10 тис. осіб. При цьому агентство Reuters оцінює кількість присутніх в 40 тисяч. У Петербурзі, за різними оцінками, на «прогулянку», як зізнавалися самі учасники акції, вийшли від 10 до 20 тисяч осіб. У Єкатеринбурзі кореспондент «МБХ медіа» оцінив кількість присутніх у 5 тисяч осіб. У місцевому штабі Навального назвали цифру в 15 тисяч. МВС Росії станом на 19:00 за київським часом поки не називає кількість учасників акцій протестів.

Як повідомляв «Главком», під час акцій протесту було затримано