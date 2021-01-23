Bellingcat допускає можливість нового отруєння Навального

В інтересах Навального зараз як можна більш масові акції в Росії

Російського опозиційного політика Олексія Навального можуть знов отруїти, проте все залежить від реакції влади на протести.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив Христо Грозєв, представник міжнародної організації Bellingcat, яка займалася розслідуванням отруєння політика.

Він вважає, що в інтересах Навального зараз як можна більш масові акції в Росії.

«Дуже можливе (нове отруєння, – прим.). Я думаю, ФСБ і Кремль хочуть подивитися на реакцію народу на арешт Навального, і в результаті приймуть рішення, як з ним далі бути. І чим більше вони побачать сьогодні людей на вулиці, тим більш безпечно буде Навальному, тому що вони все-таки злякаються», – сказав Грозев.

Як повідомлялося, у Росії в суботу, 23 січня, проходили акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів, затримання були ще до початку акції. Протестувальники кажуть, що ця акція протесту найбільш масова за останні роки.

За інформацією ЗМІ, в акціях протесту в Росії взяли участь понад 100 тисяч людей.

Протести пройшли майже в 100 містах. Силовики жорстко розганяли і били протестувальників, по всій Росії затримано близько 2500 осіб.