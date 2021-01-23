Жорстоке затримання дитини під час протестів у Москві стурбувало російського омбудсмена (відео)

Як видно на відео, жоден з присутніх не втрутився в дії поліції

Поліція запевняє, що не планувала арештовувати неповнолітнього

Російський дитячий омбудсмен Ольга Ярославська з'ясовує подробиці затримання неповнолітнього хлопчика на акції в підтримку Навального, що сталося на Пушкінській площі у Москві. Як повідомляє «Інсайдер», відео грубого затримання дитини зʼявилося сьогодні у мережі.

Як заявили в МВС Москви, дії співробітників поліції стосовно дитини були «спробою вивести його за периметр для безпеки». Зараз дитина передана батькам.

У суботу, 23 січня, в Росії почалися акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів. Акції супроводжуються побиттям та затриманням учасників.

Кількість затриманих учасників протестів вже сягнула 860 осіб, серед них –дружина опозиціонера Юлія Навальна.

В місцях проведення акцій спостерігаються перебої з мобільним звʼязком та інтернетом.

Нагадаємо, Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.

Згодом суд,що відбувся у поліцейському відділку, санкціював тримання політика під вартою протягом 30 днів. Загалом Олексію Навальному загрожує до 10 років позбавлення волі.