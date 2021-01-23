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    Під російським посольством у Києві – сутички через Навального (фото)

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Невстановлені особи знищили плакати на підтримку російського опозиціонера</p> - Під російським посольством у Києві – сутички через Навального (фото)

    Невстановлені особи знищили плакати на підтримку російського опозиціонера

    Фото: РБК-Україна

    Невідомі намагалися знищити плакати на підтримку російського опозиціонера

    У Києві відбулися сутички між поліцією і противниками акції на підтримку російського політика Олексія Навального. Конфлікт стався біля посольства Росії в Україні.

    За інформацією «РБК-Україна», до посольства підійшли близько двох десятків чоловіків. Вони рвали і підпалювали плакати на підтримку Навального, розвішані біля посольства, і палили файєри. Під час акції вони поштовхалися з поліцією, яка відгородила від учасників акції територію посольства.

    У суботу, 23 січня, в Росії почалися акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів. Акції супроводжуються побиттям та затриманням учасників.

    Кількість затриманих учасників протестів вже сягнула 860 осіб, серед них –дружина опозиціонера Юлія Навальна.

    В місцях проведення акцій спостерігаються перебої з мобільним звʼязком та інтернетом.

    Нагадаємо, Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.

    Згодом суд,що відбувся у поліцейському відділку, санкціював тримання політика під вартою протягом 30 днів. Загалом Олексію Навальному загрожує до 10 років позбавлення волі.

    Теги: Росія Київ протест посольство Олексій Навальний
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