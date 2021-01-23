  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Російські силовики відпустили дружину Навального

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>Юлія Навальна в&nbsp;автозаку</p> - Російські силовики відпустили дружину Навального

    Юлія Навальна в автозаку

    Юлію Навальну затримали під час акції протесту в Москві

    Дружину російського опозиціонера Олексія Навального Юлію випустили з відділення поліції.

    Про це повідомляє «МБХ Медіа».

    Юлію Навальну затримали під час акції протесту в Москві.

    Напередодні Юлія Навальна повідомила, що в суботу вийде на центральну вулицю Москви, щоб взяти участь у несанкціонованій акції в підтримку свого чоловіка.

    «Я вийду за безстрашну, відважну людину, яку травлять і вбивають, а він, не дивлячись ні на що, ніколи не здається. <...> І я буду за тебе завжди боротися », – заявила вона.

    У містах Росії 23 січня відбуваються протестні акції в підтримку Олексія Навального, заарештованого після повернення в середині місяця в Росію з Німеччини, де він лікувався і відновлювався після отруєння

    За інформацією ЗМІ, сьогодні в акціях протесту в Росії взяли участь понад 100 тисяч людей.

    Протести пройшли майже в 100 містах. Силовики жорстко розганяють і б’ють протестувальників, по всій Росії затримано майже 2000 осіб.

    Теги: Росія акція протест Олексій Навальний опозиція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies