Російські силовики відпустили дружину Навального

Юлію Навальну затримали під час акції протесту в Москві

Дружину російського опозиціонера Олексія Навального Юлію випустили з відділення поліції.

Про це повідомляє «МБХ Медіа».

Юлію Навальну затримали під час акції протесту в Москві.

Напередодні Юлія Навальна повідомила, що в суботу вийде на центральну вулицю Москви, щоб взяти участь у несанкціонованій акції в підтримку свого чоловіка.

«Я вийду за безстрашну, відважну людину, яку травлять і вбивають, а він, не дивлячись ні на що, ніколи не здається. <...> І я буду за тебе завжди боротися », – заявила вона.

У містах Росії 23 січня відбуваються протестні акції в підтримку Олексія Навального, заарештованого після повернення в середині місяця в Росію з Німеччини, де він лікувався і відновлювався після отруєння

За інформацією ЗМІ, сьогодні в акціях протесту в Росії взяли участь понад 100 тисяч людей.

Протести пройшли майже в 100 містах. Силовики жорстко розганяють і б’ють протестувальників, по всій Росії затримано майже 2000 осіб.