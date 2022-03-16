Псковський спецназ зазнає втрат, а всередині командування військових РФ почалися конфлікти – розвідка

Відповідно до даних розвідки, у другій окремій бригаді спецназу ЗС РФ вже понад 30 загиблих

Внаслідок серйозних втрат бригади псковського спецназу ЗС РФ на харківському напрямку командир бригади полковник Бушуєв відмовився виконувати наказ про продовження операції й вступив в конфлікт з командуванням Західного воєнного округу. На даний час полковник Бушуєв відсторонений від обов’язків.

Про це з посиланням на дані української розвідки повідомив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність в рамках співробітництва Україна-НАТО, Олександр Данилюк на своїй сторінці в Facebook.

«Відповідно до даних української розвідки, у 2-й окремій бригаді спецназу ЗС РФ(Псков) в результаті боїв на харківському напрямку вже понад 30 загиблих, 26 поранених, понад 50 зниклих безвісті, 7 здалися в полон», – заявив він.

«Командир бригади полковник Бушуєв вступив у конфлікт з командуванням 20-ї армії та Західного Військового округу та відмовився направляти підлеглих до зони бойових дій. У зв'язку з чим був усунений від виконання обов'язків», – зазначив керівник ЦОР.

«У 22-й окремій бригаді спецназу ЗС РФ(Степовий) станом на 15 березня 2022 року 8 військовослужбовців загинули та 8 – поранено у наслідок артилерійського враження їхнього командного пункту», – підсумував Олександр Данилюк.

Нагадаємо, на Одещині ліквідували два російські винищувачі Су-30см.

Також 15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено три літаки рашистів.