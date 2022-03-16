Рада Європи прибрала прапор Росії у Страсбурзі: фотофакт

Комітет міністрів Ради Європи виключив Росію зі складу організації після 26 років членства

Комітет міністрів Ради Європи виключив Росію зі складу організації після 26 років членства

Державу-терориста виключили з Ради Європи

У Страсбурзі біля Палацу Європи відбулась церемонія зняття прапора Росі, після того як її офіційно виключили із Ради Європи.

16 березня комітет міністрів Ради Європи виключив Росію з організації після 26 років членства.

Росія приєдналася до Ради Європи 28 лютого 1996 року.

Раніше у Раді Європи наголосили, що своїми діями в Україні російська влада позбавляє російський народ переваги найсучаснішої системи захисту прав людини у світі, включаючи юрисдикцію Європейського суду з прав людини та величезну систему конвенцій.

«Ми, як і раніше, сповнені рішучості використовувати всі наявні в нашому розпорядженні засоби для надання підтримки, допомоги та правових засобів українському народу в його боротьбі з агресором і продовжувати прагнення до миру на основі справедливості та міжнародного співробітництва», – заявили в організації.

Додамо, що у вівторок президент Євроради переговорив із Путіним. Шарль Мішель закликав Путіна припинити війну проти України.

Напередодні й ПАРЄ одноголосно ухвалила рішення про вигнання Росії.

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