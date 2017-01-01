Пучдемон готовий до переговорів з Мадридом, але на його умовах

Екс-лідер Каталонії вважає, що переговори мають відбутися у Брюсселі

Відсторонений від влади лідер Каталонії Карлес Пучдемон заявив про готовність зустрітися з главою уряду Іспанії Маріано Рахоєм. На його думку, такі переговори необхідні та мають відбутися у Брюсселі, де нині перебуває Пучдемон разом із кількома екс-міністрами свого уряду. Політик розповів про це в інтерв'ю німецькій радіостанції



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Карлес Пучдемон

Екс-лідер Каталонії вважає, що переговори мають відбутися у Брюсселі

Відсторонений від влади лідер Каталонії Карлес Пучдемон заявив про готовність зустрітися з главою уряду Іспанії Маріано Рахоєм. На його думку, такі переговори необхідні та мають відбутися у Брюсселі, де нині перебуває Пучдемон разом із кількома екс-міністрами свого уряду. Політик розповів про це в інтерв'ю німецькій радіостанції Deutschlandfunk, оприлюдненому у п'ятницю, 24 листопада.

Пучдемон знову заявив, що не має наміру просити політичного притулку в Бельгії. Він нагадав, що добровільно здався бельгійській поліції після того, як Мадрид видав європейські ордери на його арешт і арешт членів його уряду. Каталонський політик стверджує, що не тікав і не намагається уникнути правосуддя. На запитання, чи готовий він опинитися у в'язниці, якщо суд у Бельгії схвалить його екстрадицію до Іспанії, Пучдемон відповів, що «не має альтернативи» і не хотів би бути біженцем, але прагне захистити свої права.

На думку Пучдемона, в Каталонії існує політична проблема, вирішувати яку слід шляхом переговорів. «Що заважає іспанському уряду визнати, що тут ідеться про політичну проблему, і тому ми потребуємо політичних рішень?» - запитав він.

У цьому контексті відсторонений лідер Каталонії закликав покласти край «поліцейським заходам», зокрема затриманням, у регіоні. Ідеться про затримання екс-посадовців Каталонії, яких іспанська прокуратура обвинувачує в заколоті, непокорі владі та розтраті державних коштів.

Пучдемон закинув центральному уряду в Мадриді відсутність пропозицій для розв'язання кризи в Каталонії. «Це ж викликає підозру, що за всі роки руху за незалежність іспанський уряд не був у змозі запропонувати конкретне політичне рішення для Каталонії, яке було б прийнятним», - стверджує політик.

Водночас він припускає можливість порозуміння з Мадридом: «Ми сказали: ми почуємо вашу пропозицію, якщо ви почуєте нашу! І, можливо, на основі взаємного визнання ми досягнемо прогресу і знайдемо компроміс, який нас влаштує».

Пучдемон додав, що «демократичний розкол» у Каталонії не слід драматизувати. «Це нормально, що є каталонці, які хочуть незалежності, і є ті, хто не хочуть. Але з чим погоджується переважна більшість? З тим, що ми хочемо голосувати за своє майбутнє», - вважає він.

Як відомо, прокуратура Бельгії хоче видати Іспанії екс-лідера Каталонії Пучдемона.

До слова, Пучдемону в разі екстрадиції з Брюсселя в Іспанію можна буде вибрати між одиночною і загальною камерами.

Джерело: DW