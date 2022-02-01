Путін боїться, що Україна після вступу до НАТО почне війну з Росією

Президент РФ поскаржився на Альянс та заявив, що боїться за вкрадений Росією Крим

Президент РФ Володимир Путін заявив, що вступ України до НАТО створить загрозу воєнного конфлікту Росії з Альянсом через окупований Крим. Про це він сказав на пресконференції за підсумками переговорів із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«У доктринальних документах самої України написано, що вони збираються повернути Крим, зокрема військовим шляхом. Не те, що вони говорять на публіку, це в документах написано», – сказав Путін .

«Уявімо, що Україна є членом НАТО, напхана зброєю, стоять сучасні ударні системи, як у Польщі та Румунії, – і починає операцію в Криму, зараз не говорю навіть про Донбас. Уявимо, що Україна – країна НАТО і починає ці військові операції. Нам що, воювати з блоком НАТО? Хоч хтось про це хоч щось подумав? Схоже, що ні», – заявив президент країни-агресорки.

За словами Путіна, США та НАТО ігнорують занепокоєння Росії, говорячи про право інших країн вступати до Альянсу, заявив Путін. Але не можна зміцнювати безпеку одних країн за рахунок інших, додав він.

Також Кремль заперечує, що передав США письмову відповідь на «гарантії безпеки».

До слова, прем'єр Британії Борис Джонсон сьогодні повідомив, що санкції проти РФ будуть запроваджені, щойно російська армія вторгенться в Україну.

Президент Володимир Зеленський також прокоментував можливе вторгнення Росії. «Відбулося багато змін. І тепер окупації якогось міста чи якоїсь території не буде. А буде, на жаль, трагедія, якщо почнеться потужна ескалація проти нашої держави. І тому я відверто говорю, що це не буде війна України з Росією. Це буде війна в Європі, повномасштабна, тому що ніхто не віддасть більше своїх територій і людей», – сказав Зеленський.