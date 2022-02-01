«Люди вийдуть на вулицю»: жителі Москви про можливі санкції проти Росії (відео)

Багато росіян переживає через можливі обмеження зі сторони Заходу

Російсько-український конфлікт набирає обертів. Більшість країн Заходу висловили нам свою підтримку і пригрозили суворими санкціями Путіну.

Як пише Радіо Свобода, у Твіттері дуже турбують чи частково турбують санкції 46% росіян, не надто турбують та зовсім не чіпають у сумі 54%. Це співвідношення відрізняється від того, що має Левад-центр, там хвилюються через санкції лише 33%.

Журналісти вирішили опитали мешканців столиці РФ, що вони думають про ймовірні санкції проти їх країни, прямо на вулиці. Більшість схильна непокоїтися через це, але були й такі, що свято вірять в Путіна і його «геніальність».

Нагадаємо, що раніше Росія висунула Заходу вимоги, назвавши це «гарантіями безпеки». Серед іншого там є вимога відмовити Україні в перспективі вступу до НАТО.

Як відомо, США минулої середи, 26 січня, передали Росії свої письмові відповіді на ці вимоги, в яких виклали свої пропозиції.

У письмовій відповіді були викладені думки США і їх союзників. Водночас було надано оцінку «занепокоєнням» Росії й вказані ті сфери, у яких Вашингтон й Кремль можуть знайти спільну мову.

Раніше стало відомо, що НАТО не піде на компроміси з Росією, заявив Столтенберг. А ще на днях Кремль заявив, що російські пропозиції щодо «гарантій безпеки» мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

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