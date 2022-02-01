Британія виділить Україні майже 2 млрд фунтів на проєкти в інфраструктурі та енергетиці

Зеленський розповів, про що він говорив з британським прем’єром

Україна та Велика Британія домовилися про спільні дії задля забезпечення миру, безпеки, стабільності у чорноморському регіоні. Крім того, Сполучене Королівство виділяє майже 2 млрд фунтів на забезпечення проєктів у сфері інфраструктури та енергетики. Про це стало відомо під час спільного брифінгу президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

Зеленський повідомив, що обговорив з британським прем’єром засоби стримування Росії від агресії щодо України.

«Україна третій рік поспіль виділяє на оборонну сферу рекордний бюджет, який становить 6% ВВП. Цінуємо сприяння та практичну допомогу з боку Великої Британії. Це – 1,7 млрд фунтів стерлінгів на підтримку ВМС України, побудова сучасних військово-морських баз, пакет безпекової допомоги і озброєння. Крім цього ми домовилися про спільні дії задля забезпечення миру, безпеки, стабільності у чорноморському регіоні. Також активізували взаємодії у сфері кіберзахисту та кібербезпеки. Майже 2 млрд фунтів виділяється на спільні проєкти у сферах інфраструктури та енергетики», – зазначив Зеленський.

Також відомо, що уряд Великої Британії планує виділити Україні допомогу у розмірі 88 мільйонів фунтів стерлінгів для боротьби з корупцією та підтримки енергетичного сектору країни на тлі візиту до Києва прем’єр-міністра Бориса Джонсона.

Нагадаємо, британсько-українська угода, яку уклали у листопаді 2021 року, передбачає фінансування в розмірі 1,7 млрд фунтів для закупівлі та обслуговування двох протимінних кораблів, спільного виробництва восьми ракетних кораблів та фрегата. Також планується постачання і модернізація озброєння для суден та технічна підтримка військово-морської інфраструктури. Програму будівництва та модернізації кораблів ВМС України очолить британська компанія Babcock International Group. Також долучатимуться MBDA, Thales і Royal Haskoning DHV.