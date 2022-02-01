Санкції проти РФ будуть запроваджені, щойно російська армія вторгенться в Україну – Джонсон

Британський прем'єр заявив про неприпустимість агресії Росії та пригрозив санкціями

Санкції проти Росії будуть уведені одразу, як тільки російські солдати переступлять кордон України. Про це під час брифінгу заявив прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон.

«Ми також спільно з іншими державами готуємо пакет санкцій та інших заходів, які буде активовано в ту саму хвилину, як нога російського солдата наважиться перетнути український кордон і ступити на українську територію», – говорить Джонсон.

Президент Володимир Зеленський також прокоментував можливе вторгнення Росії. «Відбулося багато змін. І тепер окупації якогось міста чи якоїсь території не буде. А буде, на жаль, трагедія, якщо почнеться потужна ескалація проти нашої держави. І тому я відверто говорю, що це не буде війна України з Росією. Це буде війна в Європі, повномасштабна, тому що ніхто не віддасть більше своїх територій і людей», – сказав Зеленський.

Зеленський також повідомив, що Британія виділить Україні майже 2 млрд фунтів на проєкти в інфраструктурі та енергетиці.

Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прилетів в Україну. Біля Маріїнського палацу його зустрів президент Володимир Зеленський. Фото і відео зустрічі, де Джонсон «непротокольно» вітається із Зеленським вже обговорюють у мережі.

Це другий візит британського прем'єра в Україну за останні 30 років.

Після візиту в Україну глава британського уряду планує провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб закликати його до деескалації ситуації довкола України. Ця розмова маає відбутися у середу, 2 лютого.

Очікувалося, що разом з Джонсоном в Україну прилетить міністр закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс, але вчора вона отримала позитивний Covid-тест та пішла на самоізоляцію. Трасс разом з главами українського та польського МЗС мала оголосити про створення альянсу між Києвом, Лондоном та Варшавою.

До слова, прем'єр Британії Джонсон скасував поїздку до Японії через Україну.

Також Борис Джонсон раніше заявив, що цього тижня Велика Британія запропонує НАТО «велике» розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків у Європі – у відповідь на концентрацію російських військ на кордоні з Україною.