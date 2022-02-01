«Це буде повномасштабна війна в Європі». Зеленський прокоментував можливе вторгнення Росії

Зеленський заявив, що Україна більше не віддаватиме свої території

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі вторгнення Росії в Україну на європейському континенті почнеться повномасштабна війна. Про це він повідомив під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

«Відбулося багато змін. І тепер окупації якогось міста чи якоїсь території не буде. А буде, на жаль, трагедія, якщо почнеться потужна ескалація проти нашої держави. І тому я відверто говорю, що це не буде війна України з Росією. Це буде війна в Європі, повномасштабна, тому що ніхто не віддасть більше своїх територій і людей», – сказав Зеленський.

Зеленський додав, що такого сценарію ніхто не хоче.

«Росіяни повинні почути нас, розуміти, що війна нікому не потрібна, але ми нікого зі зброєю на свою землю не запрошували. Я можу точно сказати, що змінилася держава, змінилося суспільство, змінилася армія», – сказав Зеленський.

Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прилетів в Україну. Біля Маріїнського палацу його зустрів президент Володимир Зеленський. Фото і відео зустрічі, де Джонсон «непротокольно» вітається із Зеленським вже обговорюють у мережі.

Це другий візит британського прем'єра в Україну за останні 30 років.

Після візиту в Україну глава британського уряду планує провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб закликати його до деескалації ситуації довкола України. Ця розмова маає відбутися у середу, 2 лютого.

Очікувалося, що разом з Джонсоном в Україну прилетить міністр закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс, але вчора вона отримала позитивний Covid-тест та пішла на самоізоляцію. Трасс разом з главами українського та польського МЗС мала оголосити про створення альянсу між Києвом, Лондоном та Варшавою.

До слова, прем'єр Британії Джонсон скасував поїздку до Японії через Україну.

Також Борис Джонсон раніше заявив, що цього тижня Велика Британія запропонує НАТО «велике» розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків у Європі – у відповідь на концентрацію російських військ на кордоні з Україною.



