Путін через три ряди охорони поспілкувався з калінінградцями (відео)

Путін сказав людям лише три фрази

Диктатор тримався від людей на відстані понад 10 метрів

Російський диктатор Володимир Путін побував із робочою поїздкою у Калінінграді. Як повідомляють російські ЗМІ, там він «поспілкувався із жителями регіону». При цьому спілкування виглядало досить кумедно.

Путін тримався від людей на відстані понад 10 метрів, за двома рядами машин кортежу та трьома рядами охорони.

Диктатор помахав рукою місцевим жителям і жартома поцікавився, чи не ображає їх голова регіону Антон Аліханов.

Нагадаємо, декілька російських пропагандистів, які висвітлюють так звану «спеціальну військову операцію» Росії, майже одночасно змінили назви своїх Telegram-каналів, прибравши з них літери «Z» та «V», які стали символами загарбницької війни РФ проти України.

Зокрема, змінив назву Telegram-канал «Владлен ТатарZкий» – повернувся до «довоєнної назви без «Z» «Владлен Татарский». Також була змінена назва каналу «Vоенкор Котенок» – латинська літера «V» у назві була змінена на кириличну «В».