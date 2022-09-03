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Путін завершує війну? Федеральні канали повертають в ефір розважальні шоу

glavcom.ua
Путін завершує війну? Федеральні канали повертають в ефір розважальні шоу
Росія повертає на телекали розважальні програми
фото ілюстративне

Пропагандистська машина робить розворот: росіян відволікають від провальної «спецоперації»

У Росії «Первый канал» вирішив повернути у сітку мовлення розважальний контент, який прибрав після початку війни в Україні. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами генерального директора телеканалу Костянтина Ернста, в ефір повернуться програми, які вже транслювалися, а також будуть показані нові проекти.

«Ми протягом усіх цих місяців насамперед займалися тим, що обговорювали, аналізували, інформували нашу аудиторію. Ми і зараз продовжуватимемо це робити, але у вихідні починатимемо повертати і розважальні проекти», – повідомив він.

Зауважимо, що 24 лютого, після початку повномасштабного вторгнення, канал першим змінив сітку мовлення.

Нагадаємо, декілька російських пропагандистів, які висвітлюють так звану «спеціальну військову операцію» Росії, майже одночасно змінили назви своїх Telegram-каналів, прибравши з них літери «Z» та «V», які стали символами загарбницької війни РФ проти України.

Обидва пропагандисти пояснили зміну назви своїх каналів однаково – мовляв, з’явилося багато шахраїв, які створюють фейкові акаунти, а через латинські літери у назві люди не можуть знайти оригінальний канал за допомогою рядка пошуку.

Разом з тим російська пропаганда міняє «спеціальну операцію» на співзвучну «соціальну газифікацію». Тепер Путін розказуватиме про перемоги в іншій царині. 

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Теги: телебачення росія

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