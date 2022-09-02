Путін прибирає «Z» та «V»? Соцмережі помітили цікаву деталь у поведінці роспропагандистів

Російські пропагандисти почали прибирати зі своїх сторінок у соцмережах рашистські символи

Декілька російських пропагандистів, які висвітлюють так звану «спеціальну військову операцію» Росії, майже одночасно змінили назви своїх Telegram-каналів, прибравши з них літери «Z» та «V», які стали символами загарбницької війни РФ проти України.

Зокрема, змінив назву Telegram-канал «Владлен ТатарZкий» – повернувся до «довоєнної назви без «Z» «Владлен Татарский». Також була змінена назва каналу «Vоенкор Котенок» – латинська літера «V» у назві була змінена на кириличну «В».

Обидва пропагандисти пояснили зміну назви своїх каналів однаково – мовляв, з’явилося багато шахраїв, які створюють фейкові акаунти, а через латинські літери у назві люди не можуть знайти оригінальний канал за допомогою рядка пошуку. При цьому пропагандисти запевняють, що зміна назви їхніх каналів ніяк не вплине на їхнє ставлення до путінської «спецоперації» в Україні.

Своєю чергою користувачі соцмереж висунули декілька припущень щодо такої синхронної зміни назв Telegram-каналів російських пропагандистів. Хтось припустив, що така поведінка рупорів Кремля може означати початок згортання «спецоперації» Путіна, інші ж припускають, що, прибравши рашистські символи із назв своїх каналів, пропагандисти намагаються «відмитися від ганьби» за підтримку загарбницької війни проти України. Деякі користувачі соцмереж також пов'язують зміну поведінки пропагандистів із успіхами українських військових у рамках контрнаступу на півдні.

Нагадаємо, як повідомили раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), кремлівські пропагандисти продовжили спроби стверджувати, що контрнаступ України на півдні вже провалився.

До слова, раніше Асоціація журналістів Польщі виступила з вимогою «судити російських пропагандистів під виглядом журналістів як військових злочинців».