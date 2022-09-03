Путін нагородив «за відвагу». ЗСУ ліквідували рашиста, засудженого до 25 років за вбивства

Окупанти посилають воювати в'язнів

Країна-терористка Росія відправляє на війну в Україну ув'язнених. Видання The Insider розповіло історію 34-річного Івана Непаратова, який був знищений українськими захисниками 5 серпня в місті Артемівськ Донецької області. Причина смерті – «вогнепальне вибухове осколкове наскрізне поранення голови».

Іван Непаратов був ватажком банди підмосковних бандитів. В липні 2013 його та членів банди визнали винними в п'яти вбивствах, трьох розбійних нападах, вимаганні, шахрайстві, незаконному зберіганні зброї та інших злочинах. Непаратов отримав найбільший термін – 25 років позбавлення волі.

У матеріалах слідства йдеться, що з 2009 по 2010 рік Непаратов вбив трьох своїх знайомих, які позичали у нього гроші і не повернули. Також він зі спільниками задушили підприємицю і забрали 100 тис. Рублів (приблизно 61 тис. грн).

В березні 2010 року Непаратов вбив члена своєї ж банди, який відмовився везти злочинців на нове місце розбою, і зірвав плани.

«З ціллю залякування та змушування до виконання своїх обов'язків Непаратов викрав чоловіка і разом зі співучасниками побив його. Після цього він наніс йому не менше 88 ударів ножем по тілу», – йдеться у пресрелізі слідчого комітету РФ.

Непаратов відсидів частину терміну, і після цього відправився вбивати в Україну, цього разу з дозволу держави і у формі військового. Його посмертно нагородили медаллю за відвагу за підписом Володимира Путіна, а також медалями «За кров і хоробрість» від керівництва так званої «Л/ДНР».

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Нагадаємо, минулої доби українські військові ліквідували ще 350 окупантів і 25 танків. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становлять приблизно 49 тис. 50 солдатів.

Як відомо, триває 192-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.