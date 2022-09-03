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Путін нагородив «за відвагу». ЗСУ ліквідували рашиста, засудженого до 25 років за вбивства

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Путін нагородив «за відвагу». ЗСУ ліквідували рашиста, засудженого до 25 років за вбивства
Непаратов був ватажком банди і вбивцею 
фото з відкритих джерел

Окупанти посилають воювати в'язнів  

Країна-терористка Росія відправляє на війну в Україну ув'язнених. Видання The Insider розповіло історію 34-річного Івана Непаратова, який був знищений українськими захисниками 5 серпня в місті Артемівськ Донецької області. Причина смерті – «вогнепальне вибухове осколкове наскрізне поранення голови».

Путін нагородив «за відвагу». ЗСУ ліквідували рашиста, засудженого до 25 років за вбивства фото 1

Іван Непаратов був ватажком банди підмосковних бандитів. В липні 2013 його та членів банди визнали винними в п'яти вбивствах, трьох розбійних нападах, вимаганні, шахрайстві, незаконному зберіганні зброї та інших злочинах. Непаратов отримав найбільший термін – 25 років позбавлення волі. 

Путін нагородив «за відвагу». ЗСУ ліквідували рашиста, засудженого до 25 років за вбивства фото 2

У матеріалах слідства йдеться, що з 2009 по 2010 рік Непаратов вбив трьох своїх знайомих, які позичали у нього гроші і не повернули. Також він зі спільниками задушили підприємицю і забрали 100 тис. Рублів (приблизно 61 тис. грн).

В березні 2010 року Непаратов вбив члена своєї ж банди, який відмовився везти злочинців на нове місце розбою, і зірвав плани.  

«З ціллю залякування та змушування до виконання своїх обов'язків Непаратов викрав чоловіка і разом зі співучасниками побив його. Після цього він наніс йому не менше 88 ударів ножем по тілу», – йдеться у пресрелізі слідчого комітету РФ. 

Непаратов відсидів частину терміну, і після цього відправився вбивати в Україну, цього разу з дозволу держави і у формі військового. Його посмертно нагородили медаллю за відвагу за підписом Володимира Путіна, а також медалями «За кров і хоробрість» від керівництва так званої «Л/ДНР». 

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Нагадаємо, минулої доби українські військові ліквідували ще 350 окупантів і 25 танків. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становлять приблизно 49 тис. 50 солдатів.

Як відомо, триває 192-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. 

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна

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