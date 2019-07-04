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    У світі

    Путін на годину запізнився на зустріч із Папою Римським — ЗМІ

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    Російський президент пересувається в Римі на власному броньованому лімузині Aurus Senat - Путін на годину запізнився на зустріч із Папою Римським — ЗМІ
    Російський президент пересувається в Римі на власному броньованому лімузині Aurus Senat

    Сайт Ватикану анонсував, що зустріч запланована на 13:00, Путін прибув о 14.07

    Президент Росії  Путін на годину запізнився на зустріч із Папою Римським Франциском у Ватикані.

    Про це повідомляє у четвер «Європейська правда».

    «Сайт Ватикану анонсував, що зустріч запланована на 13:00. Літак Путіна приземлився в аеропорту Фьюмічіно в Римі о 12:58, після чого російський президент одразу відправився до Ватикану. З першої години біля Апостольского палацу (резиденції Папи) Путіна чекали особистий секретар Франциска, журналісти та почесна гвардія. Президент РФ прибув о 14:07», - йдеться у повідомленні.

    Російський президент пересувається в Римі на власному броньованому лімузині Aurus Senat.

    За маршрутом кортежу розміщується велика кількість співробітників правоохоронних органів, снайперів і патрулів із підтримкою антитерористичних підрозділів.

    Безпека була посилена на площі Святого Петра і на вулицях, прилеглих до Ватикану. Паломникам і туристам заборонений доступ до площі. Відкриті тільки бічні доріжки для входу до базиліки.

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