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    Путін перейшов Рубікон, дефолт Росії неминучий - Bloomberg

    Прогнозується&nbsp;90% імовірність дефолту РФ протягом 12 місяців - Путін перейшов Рубікон, дефолт Росії неминучий - Bloomberg
    Прогнозується 90% імовірність дефолту РФ протягом 12 місяців

    Росія досі отримує мільярди доларів від експорту нафти й палива

    Уперше в XXI столітті дефолт Росії видається неминучим. Про це пише Bloomberg.

    Казначейство Росії призупинило перерахування боргових коштів у доларах США з рахунків країни в американських банках. Крім того, Росія, порушивши правила за двома облігаціями, заплатила трейдерам в рублях замість доларів.

    Дані щодо страхового покриття боргу дають майже 90% імовірність дефолту протягом 12 місяців, згідно з останнім дослідженням ICE Data Services.

    До того ж Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings (S&P) повідомило про зниження довгострокового та короткострокового кредитних рейтингів Росії щодо зобов'язань в іноземній валюті до SD (обмежений дефолт).

    Водночас Росія досі отримує мільярди доларів від експорту нафти й палива, що фактично захищає крихку економіку агресора.

    Хоча аналітики й стверджують, що швидкого відновлення економічного становища Росії уже не буде через кількість запроваджених санкцій.

    «Путін своїми діями в Україні перейшов Рубікон. Росія буде у стані дефолту, можливо, десять років. Це означає відсутність доступу до міжнародних ринків капіталу, високу вартість займу навіть у китайців, відсутність інвестицій, відсутність зростання, низький рівень життя. Це жахлива перспектива для РФ і росіян», - висловився стратег Bluebay Asset Management Тім Еш.

    До слова, президент США Джо Байден підписав два закони щодо припинення імпорту нафти з Росії, а також призупинення нормальних торговельних відносин з РФ і Білоруссю.

    Теги: росія окупанти санкції війна Україна дефолт окупація #stoprussia
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    Путін перейшов Рубікон, дефолт Росії неминучий - Bloomberg