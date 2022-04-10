Путін перейшов Рубікон, дефолт Росії неминучий - Bloomberg

Росія досі отримує мільярди доларів від експорту нафти й палива

Уперше в XXI столітті дефолт Росії видається неминучим. Про це пише Bloomberg.

Казначейство Росії призупинило перерахування боргових коштів у доларах США з рахунків країни в американських банках. Крім того, Росія, порушивши правила за двома облігаціями, заплатила трейдерам в рублях замість доларів.

Дані щодо страхового покриття боргу дають майже 90% імовірність дефолту протягом 12 місяців, згідно з останнім дослідженням ICE Data Services.

До того ж Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings (S&P) повідомило про зниження довгострокового та короткострокового кредитних рейтингів Росії щодо зобов'язань в іноземній валюті до SD (обмежений дефолт).

Водночас Росія досі отримує мільярди доларів від експорту нафти й палива, що фактично захищає крихку економіку агресора.

Хоча аналітики й стверджують, що швидкого відновлення економічного становища Росії уже не буде через кількість запроваджених санкцій.

«Путін своїми діями в Україні перейшов Рубікон. Росія буде у стані дефолту, можливо, десять років. Це означає відсутність доступу до міжнародних ринків капіталу, високу вартість займу навіть у китайців, відсутність інвестицій, відсутність зростання, низький рівень життя. Це жахлива перспектива для РФ і росіян», - висловився стратег Bluebay Asset Management Тім Еш.

До слова, президент США Джо Байден підписав два закони щодо припинення імпорту нафти з Росії, а також призупинення нормальних торговельних відносин з РФ і Білоруссю.