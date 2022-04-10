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    Українські спортсмени передали ЗСУ $80 тис., отримані від продажу медалей

    Бронзову медаль Горуни придбав покупець із Японії - Українські спортсмени передали ЗСУ $80 тис., отримані від продажу медалей
    Бронзову медаль Горуни придбав покупець із Японії
    фото: iamhoruna / Instagram

    Унікальна «бронза» каратиста Станіслава Горуни, здобута на літніх Олімпійських іграх у Токіо, була продана за $20,5 тис.

    На благодійних аукціонах від продажу медалей українських спортсменів удалося зібрати понад 80 тисяч доларів США. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Фейсбуці.

    «Понад 80 тисяч доларів США зібрали на благодійних аукціонах медалі українських спортсменів! Збройні Сили та народ України щиро вдячні хлопцям за жест доброї волі!», – йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, за «золото» Паралімпійських ігор-2020 веслувальника Сергія Ємельянова біржа криптовалют WhiteBIT запропонувала $30 тис. На виручені кошти паралімпієць з Полтавщини планує закупити військове екіпірування для української армії.

    Окрім того, унікальна «бронза» каратиста Станіслава Горуни, здобута на літніх Олімпійських іграх у Токіо, була продана за $20,5 тис.

    «Символічно, що її покупцем виявився житель Японії, тому олімпійська медаль повертається до господарів змагань. Гроші будуть передані на потреби Збройних Сил України», – інформують у Генштабі.

    Повідомляється також, що золоту медаль чемпіонату світу U-20 українського нападника клубу другого німецького дивізіону «Ганза» (Росток) Данила Сікана продано в рамках серії благодійних аукціонів World Sports For Ukraine за $32 тис. Гроші підуть на допомогу українським біженцям у місті Росток.

    Нагадаємо, що гравці київського «Динамо» придбали спецавтомобіль для розвідбатальйону. Прохання наших військових передали капітанові команди Сергію Сидорчуку, який оперативно обговорив питання з гравцями клубу. Протягом дня футболісти самі знайшли необхідний спецавтомобіль та сплатили його покупку.

    Баскетбольний клуб «Тернопіль», який входить до складу Суперліги, активно долучився до боротьби проти загарбників. На базі клубу української Федерації баскетболу засновано благодійний фонд, який допомагає захисникам України. Зокрема, 16-му окремому стрілецькому батальйону ЗСУ передано раціі, медикаменти та генератор.

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    Теги: росія окупанти спорт ЗСУ війна гроші Україна окупація золото #stoprussia
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    Українські спортсмени передали ЗСУ $80 тис., отримані від продажу медалей