Обмежений дефолт. S&P знизило рейтинг Росії до SD

З 18 березня рейтинг Росії знаходився на переддефолтному рівні CC

У Міжнародному рейтинговому агентстві S&P Global Ratings (S&P) повідомили про зниження довгострокового та короткострокового кредитних рейтингів Росії щодо зобов'язань в іноземній валюті до SD (обмежений дефолт).

Повідомляється, що кредитні рейтинги знизилися до SD/SD (обмежений дефолт) із CC/C. З 18 березня рейтинг Росії знаходився на переддефолтному рівні CC.

«Хоча дефолт може бути усунений протягом 30-денного грейс-періоду, що передбачено умовами випуску єврооблігацій, ми не очікуємо, що інвестори зможуть конвертувати ці платежі в рублях у долари або уряд сам конвертує ці платежі«, – повідомило S&P.

Раніше американський індексний провайдер S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) заявив, що виключає облігації (бонди) Росії та Білорусі з 11 індексів. Зазначається, що це рішення було ухвалено після консультацій із учасниками ринку.

29 березня стало відомо, що міжнародне рейтингове агентство Fitch відкликало рейтинги 27 російських банків та пов'язаних із ними підрозділів. Крім того, Fitch відкликав рейтинги Росії через запровадження санкцій Європейського союзу.

Раніше міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings повідомило про відкликання рейтингів усіх російських компаній у період до 15 квітня. У S&P пояснили, що виконують вимогу Європейського союзу, який заборонив надання кредитних рейтингів юридичним особам, організаціям чи органам, що встановлені в Росії.

До слова, президент США Джо Байден підписав два закони щодо припинення імпорту нафти з Росії, а також призупинення нормальних торговельних відносин з РФ і Білоруссю.