НАТО запускає масштабну трансформацію через вторгнення РФ в Україну

В новій Стратегічній концепції організації вперше за багато років з'явиться Китай.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що альянс розробляє плани, які дозволять відбити вторгнення Росії. Про це повідомляє The Telegraph.

Згідно з новими планами, військова присутність на східних кордонах організації буде перетворено на велику силу, здатну протистояти армії вторгнення.

В даний час НАТО має 40 000 військовослужбовців уздовж своїх східних кордонів, що майже в 10 разів більше, ніж до російського вторгнення.

Столтенберг також зазначив, що в нинішній Стратегічній концепції НАТО, яка була прийнята у 2010 році, Китай взагалі не згадується. Але в новій Стратегічній концепції йому буде приділено достатньо уваги. Генеральний секретар впевнений, що зміна ролі Китаю у світі має прямі наслідки для НАТО.

Як повідомлялося, на брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою перед зустріччю глав МЗС країн НАТО в Брюсселі Столтенберг зазначив, що кожна зброя, використана на території України українською армією проти іноземного агресора, є оборонною за визначенням.