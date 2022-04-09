Байден підписав два закони з санкціями проти Росії та Білорусі

Байден підписав закони про санкції проти Росії

Байден підписав закони про санкції щодо російської нафти та про обмеження торгівлі з Росією

Президент США Джо Байден підписав два закони щодо припинення імпорту нафти з Росії, а також призупинення нормальних торговельних відносин з РФ і Білоруссю. Про це йдеться в офіційному повідомленні, поширеному Білим домом.

Зокрема, зазначається, що президент США підписав закон H.R. 6968 «Акт щодо припинення імпорту російської нафти». Законопроєкт був ухвалений обома палатами Конгресу США в четвер.

Крім того, Джо Байден затвердив закон H.R. 7108, «Акт щодо призупинення нормальних торговельних відносин з росією і білоруссю», який серед іншого передбачає посилення санкцій проти цих двох країн у сферах торгівлі й прав людини.

Зокрема, тепер Штати зможуть підвищити тарифи на різні види імпорту. Зокрема, мовиться про товари зі сталі та алюмінію.

Другий закон запроваджує ембарго на імпорт російських енергоносіїв. Зокрема, нафти, газу та вугілля. Відповідні рішення ухвалили на тлі звірств, які Росія коїть в Україні.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз готує нову хвилю санкцій проти Росії, а також надасть Україні фінансову допомогу на закупівлю зброї.