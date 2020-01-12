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    У світі

    Путін та Макрон поговорили про Україну

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    Президенти Росії та Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон - Путін та Макрон поговорили про Україну
    Президенти Росії та Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон

    Агресію РФ на Донбасі в Кремлі назвали внутрішньоукраїнським конфліктом

    Президент Росії Володимир Путін і президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови в неділю торкнулися, зокрема, тематики конфлікту на Донбасі.

    Про це повідомляє пресслужба Кремля

    Відзначається, що під час розмови була докладно розглянута лівійська проблематика і підтверджена готовність сприяти політико-дипломатичному врегулюванню кризи.

    Водночас агресія РФ на Донбасі названа внутрішньоукраїнським конфліктом.

    «У зв'язку з напруженою ситуацією навколо Ірану президенти Росії і Франції відзначили необхідність прояву усіма сторонами стриманості і висловилися на користь продовження зусиль, спрямованих на збереження Спільного всеосяжного плану дій. Також порушувалися тематика внутрішньоукраїнського конфлікту і стан справ у Сирії», - зазначили у Кремлі.

    Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін вважає, що закон про особливий статус Донбасу повинен бути закріплений в Конституції України. 

    Як відомо, у суботу канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула до Москви з робочим візитом. 

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