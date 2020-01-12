Путін та Макрон поговорили про Україну
Агресію РФ на Донбасі в Кремлі назвали внутрішньоукраїнським конфліктом
Президент Росії Володимир Путін і президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови в неділю торкнулися, зокрема, тематики конфлікту на Донбасі.
Про це повідомляє пресслужба Кремля
Відзначається, що під час розмови була докладно розглянута лівійська проблематика і підтверджена готовність сприяти політико-дипломатичному врегулюванню кризи.
Водночас агресія РФ на Донбасі названа внутрішньоукраїнським конфліктом.
«У зв'язку з напруженою ситуацією навколо Ірану президенти Росії і Франції відзначили необхідність прояву усіма сторонами стриманості і висловилися на користь продовження зусиль, спрямованих на збереження Спільного всеосяжного плану дій. Також порушувалися тематика внутрішньоукраїнського конфлікту і стан справ у Сирії», - зазначили у Кремлі.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін вважає, що закон про особливий статус Донбасу повинен бути закріплений в Конституції України.
Як відомо, у суботу канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула до Москви з робочим візитом.