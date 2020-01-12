Путін назвав новий термін запуску «Північного потоку-2»



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Незважаючи на санкції, завершити проект реально

Президент Росії Володимир Путін назвав терміни можливого запуску газопроводу «Північний потік-2» на спільній прес-конференції за підсумками переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляє РБК.

Він розповів, що, незважаючи на санкції, завершити проект реально. Більш того, це можна зробити самостійно і не залучати допомогу партнерів. Однак в цьому випадку закінчення будівництва може затягнутися на кілька місяців, і проект почне працювати в кінці цього року або на початку наступного, вважає Путін.

В ході прес-конференції Меркель також виступила за завершення будівництва газопроводу, незважаючи на санкції. Вона зазначила, що Берлін вважає «Північний потік-2» економічним проектом і продовжує підтримувати його.

Як повідомляв «Главком», швейцарська компанія Allseas не планує відновлювати роботи з будівництва газопроводу «Північний потік-2» після введення американських санкцій.

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачено $300 млн допомоги Україні та санкції проти «Північного потоку-2».

Санкції США проти «Північного потоку-2» почали діяти одразу після підписання президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджету на 2020 рік.

21 грудня 2019 року швейцарська компанія Allseas призупинила участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2» через санкції США.