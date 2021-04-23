Зеленський вніс в Раду законопроєкт щодо криміналізації контрабанди

Володимир Зеленський ініціював зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів

Володимир Зеленський ініціював зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів

Текст законопроекту на сайті парламенту наразі відсутній

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради невідкладний законопроєкт, який вносить зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Відповідний проект закону зареєстрований 23 квітня на сайті Верховної Ради під номером 5420.

Текст законопроекту на сайті парламенту наразі відсутній.

Рада нацбезпеки і оборони під час двох попередніх засідань запровадила санкції проти понад 20 контрабандистів.

Як повідомлялося 15 квітня, РНБО ввело другий пакет санкцій проти 12 контрабандистів.

Нагадаємо, на минулому засіданні РНБО вперше ухвалили рішення про введення санкцій за причетність до контрабанди. Тоді санкції запровадили проти, як сказав Зеленський, «топ-10 контрабандистів».

Тоді у санкційний список потрапили 10 осіб. Імена фігурантів санкційного списку пізніше оголосив секретар РНБО.

А вчора стало відомо, що Зеленський позбавив українського громадянства двох учасників санкційного списку, а також ще одну особу, яка нібито причетна до контрабанди.