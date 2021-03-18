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    Путін запропонував Байдену «продовжити дискусію» в прямому ефірі

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    На думку Путіна, його дискусія з Байденом&nbsp;може бути цікавою для народів Росії та США - Путін запропонував Байдену «продовжити дискусію» в прямому ефірі
    На думку Путіна, його дискусія з Байденом може бути цікавою для народів Росії та США

    Лідер країни-агресорки РФ хоче «відкритої прямої дискусії» з Джо Байденом

    Президент Росії Володимир Путін запропонував американському колезі Джо Байдену подискутувати в прямому ефірі, адже це «може бути цікаво» для народів Росії й США.

    Про це лідер країни-агресорки РФ заявив в ефірі пропагандистського телеканалу «Росія 24».

    «Я хочу запропонувати президенту Байдену продовжити нашу дискусію, але за умови, що ми це зробимо фактично в прямому ефірі, що називається, онлайн. Але без усіляких затримок, а просто у відкритій прямій дискусії. Мені здається, що це було б цікаво і для народу Росії, і для народу США, та й для багатьох інших країн», – сказав Путін.

    Він додав, що це особливо важливо, оскільки на США і Росії, як ядерних державах, «лежить величезна відповідальність у питанні стратегічної безпеки на планеті».

    Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.

    Після таких висловлювань Росія відкликала свого посла у США для консультацій та аналізу відносин між країнами.

    Також Путін на слова Байдена відреагував дитячою дражнилкою: «Хто як обзивається, той так і називається».

    Перед тим речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена «дуже поганими висловлюваннями», а також зазначив, що відносини між Росією та США «дуже погані».

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    Теги: Росія телебачення США Джозеф Байден Путін політика президент
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