Путін запропонував Байдену «продовжити дискусію» в прямому ефірі

На думку Путіна, його дискусія з Байденом може бути цікавою для народів Росії та США

Лідер країни-агресорки РФ хоче «відкритої прямої дискусії» з Джо Байденом

Президент Росії Володимир Путін запропонував американському колезі Джо Байдену подискутувати в прямому ефірі, адже це «може бути цікаво» для народів Росії й США.

Про це лідер країни-агресорки РФ заявив в ефірі пропагандистського телеканалу «Росія 24».

«Я хочу запропонувати президенту Байдену продовжити нашу дискусію, але за умови, що ми це зробимо фактично в прямому ефірі, що називається, онлайн. Але без усіляких затримок, а просто у відкритій прямій дискусії. Мені здається, що це було б цікаво і для народу Росії, і для народу США, та й для багатьох інших країн», – сказав Путін.

Він додав, що це особливо важливо, оскільки на США і Росії, як ядерних державах, «лежить величезна відповідальність у питанні стратегічної безпеки на планеті».

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.

Після таких висловлювань Росія відкликала свого посла у США для консультацій та аналізу відносин між країнами.

Також Путін на слова Байдена відреагував дитячою дражнилкою: «Хто як обзивається, той так і називається».

Перед тим речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена «дуже поганими висловлюваннями», а також зазначив, що відносини між Росією та США «дуже погані».