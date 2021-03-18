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    Путін влаштував у Москві масштабне святкування роковин окупації Криму (фото)

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    Вбивця-Путін застеріг світову спільноту від &laquo;зловживання подарунками Москви&raquo; - Путін влаштував у Москві масштабне святкування роковин окупації Криму (фото)
    Вбивця-Путін застеріг світову спільноту від «зловживання подарунками Москви»
    Фото: Российская газета

    Путін наголосив, що РФ «готова жити в нових геополітичних умовах», а усі сусіди навколо Росії – «братські народи», яким Москва «готова підставити плече і лікоть»

    Президент країни-агресорки РФ Володимир Путін виступив на концерті у московських «Лужниках» з нагоди сьомих роковин окупації українського Криму. Самі окупанти називають захоплення півострова «возз’єднанням з Росією».

    Під час виступу на сцені Путін застеріг світову спільноту від «зловживання подарунками Москви». Свої погрози Путін підкріпив тим, що вважає несправедливим розподіл територій у Європі, за яким Старий Світ жив майже сто років.

    «У двадцяті роки минулого століття більшовики, формуючи Радянський Союз, з якихось причин, незрозумілих досі, передали значні території, геополітичні простори на адресу квазідержавних утворень, а потім, розвалившись самі, розваливши свою партію зсередини, розваливши Радянський Союз, привели до того, що Росія втратила колосальні території і геополітичні терени», – заявив Путін.

    На цьому істерія російського президента не закінчилась. Він наголосив, що РФ «готова жити в нових геополітичних умовах», а усі сусіди навколо Росії – «братські народи», яким Москва «готова підставити плече і лікоть». «Щоб рухатися далі, разом йти вперед, використовуючи наші конкурентні можливості – а їх досить», – каже Путін.

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    Путін влаштував у Москві масштабне святкування роковин окупації Криму (фото)
    Путін влаштував у Москві масштабне святкування роковин окупації Криму (фото)
    Путін влаштував у Москві масштабне святкування роковин окупації Криму (фото)
    Путін влаштував у Москві масштабне святкування роковин окупації Криму (фото)
    Путін влаштував у Москві масштабне святкування роковин окупації Криму (фото)
    Путін влаштував у Москві масштабне святкування роковин окупації Криму (фото)
    Путін влаштував у Москві масштабне святкування роковин окупації Криму (фото)
    Путін влаштував у Москві масштабне святкування роковин окупації Криму (фото)
    Путін влаштував у Москві масштабне святкування роковин окупації Криму (фото)

    «Але ми ніколи не погодимося лише з одним: щоб хтось дозволив собі використати щедрі подарунки Росії для нанесення шкоди самій РФ», – пригрозив Путін. «Сподіваюся, це буде почуто», – додав він.

    Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.

    Після таких висловлювань Росія відкликала свого посла у США для консультацій та аналізу відносин між країнами.

    18 березня лідер країни-агресорки РФ Володимир Путін відповів американському президенту Джозефу Байдену, який назвав його вбивцею. Путін на слова Байдена відреагував дитячою дражнилкою: «Хто як обзивається, той так і називається».

    П'ятий президент Петро Порошенко подякував президенту США за його слова про Путіна-вбивцю.

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    Теги: Крим Росія окупанти анексія Путін путінський режим агресія окуповані території президент суверенітет
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