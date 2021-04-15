Працювали під прикриттям. США вишлють десять російських шпигунів

Сполучені Штати готують нові санкції проти Росії

Уряд США видворить з країни десять російських розвідників, які працюють під дипломатичним прикриттям. Про це повідомляє The Washington Рost з посиланням на американських високопоставлених осіб. Згодом указ з'явився на сайті Білого дому.

«Сполучені Штати висилають десять чоловік з російської дипломатичної місії у Вашингтоні, округ Колумбія. До складу персоналу входять представники російських спецслужб», – йдеться в указі президента Джо Байдена.

Також, за даними видання, Вашингтон введе санкції стосовно шести російських компаній, причетних до хакерських атак. Також адміністрація президента США Джо Байдена залишає за собою право поширити санкції на суверенний борг.

«Нова постанова буде зосереджена на діяльності Росії за її межами і покликана сигналізувати російському уряду про те, що його дестабілізуюча поведінка є неприйнятною і що Сполучені Штати зазнають економічно значущі витрати, якщо вона триватиме або підсилиться», -– сказав високопоставлений чиновник.

Раніше 15 квітня телеканал CNN з посиланням на джерела повідомив, що адміністрація Байдена задіє союзників серед країн Європи для введення нових санкцій проти Росії.

Тоді ж агентство Bloomberg повідомило, що США планують вислати з країни десять російських дипломатів і ввести нові санкції проти фізичних та юридичних осіб з Росії. Як стало відомо, обмеження будуть накладені на 20 російських організацій і 12 росіян, в тому числі представників уряду і розвідки. Такі заходи стануть відповіддю на втручання Росії у вибори президента США і хакерські атаки через програмне забезпечення фірми SolarWinds.

Напередодні всі країни-члени НАТО засудили агресію Росії проти України.