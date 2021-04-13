Байден запевнив Путіна в підтримці територіальної цілісності України

Очільники країн обговорили низку регіональних та глобальних питань, зокрема співробітництво щодо питань з контролю над озброєннями та питань безпеки у межах продовження дії Договору СНО-3.

Байден заявив про стурбованість щодо нарощування військових сил РФ в окупованому Криму та на кордонах України та закликав Росію до деескалації конфлікту.

Окрім того, президент США зазначив, що Штати будуть відстоювати свої націоналі інтереси у відповідь на дії Росії – кібератаки російських хакерів та втручання у вибори президента.

Водночас Байден зазначив, що хоче побудувати стабільні та «передбачувані» стосунки з Росією та запропонував Путіну у найближчі кілька місяців провести саміт у третій країні та зустрівшись, обговорити низку питань, що стоять перед США та РФ.

Нещодавно президент США Джо Байден заявив, що вважає президента Росії Володимира Путіна «вбивцею». Запитання президенту США стосувалося розслідування кібератак, пов’язаних з Росією, та звіту розвідки, яка встановила спроби Росії вплинути на результати виборів президента США.

Тим часом, як повідомляє українська розвідка, Росія за тиждень перекинула 250 військових на Донбас.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася. РФ кілька тижнів поспіль нарощує свої війська і техніку біля українських кордонів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до російського вторгнення.

Також за даними розвідки Міноборони України, Росія збільшує ударне угруповання навколо українських кордонів.

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