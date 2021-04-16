Трюдо і Меркель обговорили ескалацію РФ біля кордонів України

Джастін Трюдо та Ангела Меркель обговорили своє спільне занепокоєння нещодавніми військовими діями Росії в Криму та вздовж кордону з Україною

Сторони зазначили, що значне посилення російського військового угруповання на кордонах України їх непокоїть

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це йдеться на сайті канадського прем’єра.

Сторони зазначили, що значне посилення російського військового угруповання на кордонах України їх непокоїть.

«Двоє лідерів обговорили своє спільне занепокоєння нещодавніми військовими діями Росії в Криму та вздовж кордону з Україною. Вони наголосили на своїй відданості суверенітету, безпеці та територіальній цілісності України», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Французької Республіки 16 квітня. Плануються переговори глави держави з Президентом Франції Еммануелем Макроном.

Голова українського МЗС уточнив, що до розмови Зеленського і Макрона приєднається канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка вже виступила з чіткою заявою на підтримку України.

У МЗС запевнили, що Зеленський у Парижі не поступиться жодною принциповою позицією України.

Раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен повідомив, що очікується зустріч Зеленського та Макрона. «Основна мета візиту – зустрітися з Макроном сам на сам», – повідомив де Понсен.

Зазначимо, 30 березня Путін в ході розмови з Меркель і Макроном звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання узгоджених у липні 2020 року Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

Натомість у президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що Росія має взяти зобов'язання щодо ситуації на Донбасі. Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна до зустрічі в «нормандському форматі».