Мін'юст США почав перевірку російських компаній щодо зв’язку зі спецслужбами

Слідчі мін'юсту США будуть шукати зв'язок між конкретною компаніями та російськими спецслужбами

Наразі розслідування на ранній стадії і може тривати місяці

Міністерство юстиції США почало перевірку російських компаній, який можуть «поставити під загрозу цілісність ланцюжків поставок американських фірм».

Як пише Reuters, помічник генерального прокурора Джон Демерс повідомив, що слідчі будуть шукати зв'язок між конкретною компаніями та російськими спецслужбами. Перевірять також іноземних компаніями з офісами в РФ.

Наразі розслідування на ранній стадії і може тривати місяці. Дані також передадуть міністерству торгівлі США.

Цієї ночі президент США Джозеф Байден виступив з офіційною заявою, яка стосується ситуації навколо Росії та загострення на українському кордоні.

Як відомо, НАТО підтримало санкції США проти Росії через «дестабілізуючу поведінку».

Нагадаємо, 15 квітня США ввели санкції щодо російських технологічних компаній через кібератаки, а також проти причетних до окупації Криму. У Росії вже заявили, що відповідь Москви буде «невідворотною».

Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти Росії через «шкідливу зовнішню діяльність». Зокрема, американській фінансовій сфері заборонили викуповувати російські облігації.

Крім того, Вашингтон вислав десятьох російських шпигунів, які працювали під прикриттям у дипмісії РФ.

Після введення санкцій проти Росії президент США Джозеф Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у сфері національної безпеки.

Додамо, що у березні ФБР оголосило в розшук російського бізнесмена, який разом з Деркачем намагався вплинути на вибори у США. Мова йде про Костянтина Килимника.

Раніше Національна розвідка США встановила, що Російська Федерація намагалася вплинути на вибори президента США в 2020 році, «очорняючи» кандидатуру Джо Байдена і підтримуючи тодішнього президента Дональда Трампа.

Крім того, розвідка США має інформацію, що президент РФ Володимир Путін наглядав за діями депутата Верховної Ради України Андрія Деркача, якого США згодом визнали російським агентом.