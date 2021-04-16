МЗС: Зеленський у Парижі не поступиться жодною принциповою позицією України

До розмови Зеленського і Макрона доєднається Ангела Меркель, яка закликала Путіна припинити нарощування військ на кордоні з Україною

Президент Володимир Зеленський 16 квітня зустрінеться у Парижі зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Говоритимуть лідери про перекидання російської армії до українських кордонів.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у прямому ефірі ток-шоу «Право на владу» ввечері 15 квітня.

Кулеба пояснив, що такий діалог з французькою стороною потрібен, оскільки країна є «і важливим міжнародним гравцем, і учасником «нормандського формату».

«Між президентами України і Франції буде відверта розмова. І запевняю вас, що президент України не поступиться жодною принциповою позицією України і не перетне жодної червоної лінії нашої країни, захищаючи наші інтереси», – сказав Кулеба.

Голова українського МЗС уточнив, що до розмови Зеленського і Макрона приєднається канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка вже виступила з чіткою заявою на підтримку України.

«Настільки чіткою, що Росія навіть була змушена спростовувати цю заяву. Але я можу підтвердити, що пані Меркель дуже чітко закликала президента Путіна припинити нарощування збройних сил на кордоні з Україною», – уточнив Кулеба.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Французької Республіки 16 квітня. Плануються переговори глави держави з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Також відбудеться зустріч перших леді – Олени Зеленської та Бріжит Макрон.

Раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен повідомив, що очікується зустріч Зеленського та Макрона. «Основна мета візиту – зустрітися з Макроном сам на сам», – повідомив де Понсен.

Зазначимо, 30 березня Путін в ході розмови з Меркель і Макроном звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання узгоджених у липні 2020 року Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

Натомість у президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що Росія має взяти зобов'язання щодо ситуації на Донбасі. Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна до зустрічі в «нормандському форматі».