Бізнес «кухаря Путіна» та російсько-український політконсультант: повний список осіб, що потрапили під санкції США

Нові санкції США запроваджено проти 16 фізичних осіб та 16 російських компаній

У списку санкцій на порталі Мінфіну США вказано Євгена Пригожина, відомого як «кухар Путіна» та власника «фабрики тролів»

Сполучені Штати у рамках нового пакету обмежувальних заходів проти Росії запровадили санкції проти низки осіб та чотирьох веб-сайтів SouthFront, NewsFront, Strategic Culture Foundation pursuant та InfoRos. А також проти оточення так званого «кухаря Путіна» Євгена Пригожина, російсько-українського політичного консультанта Костянтина Килимника. Вони звинувачуються у втручанні у президентські вибори США. Про це повідомляє сайт Мінфіну США.

У Мінфіні США перерахували осіб, які потрапили під санкції через окупацію Криму:

- Леонід Кронидович Риженкін – гендиректор Мостотрест, російської будівельної компанії, що працює в Криму;

- Ленпромтранспроєкт – російська компанія, що спроєктувала міст через Керченську протоку;

- Товариство з обмеженою відповідальністю Управління будівництва залізниці Беркакіт-Томмот-Якутськ – компанія, що брала участь в будівництві залізниці до мосту через Керченську протоку;

- СІЗО-1 в Сімферополі – символ широко поширених порушень прав людини, скоєних проти українського народу;

- Кулініч Лариса Віталіївна – громадянка України і Росії, окупанти називають її міністром майнових і земельних відносин;

- Павло Леонідович Каранда – громадянин Росії, окупанти називають його міністром внутрішніх справ так званої Республіки Крим;

- Леонід Михайлюк – громадянин РФ, окупанти називають його начальником ФСБ в Криму;

- Володимир Миколайович Терентьєв – громадянин Росії, окупанти називають його начальником Головного управління Слідчого комітету в Криму.

Введені санкції проти 16 організацій і 16 осіб, які намагалися вплинути на президентські вибори в США в 2020 році за вказівкою керівництва російського уряду. Серед них:

- Олексій Громов – перший заступник керівника Адміністрації президента Росії.

- SouthFront – це зареєстрований в Росії інтернет-сайт дезінформації, який отримує завдання від ФСБ.

- NewsFront – засіб дезінформації і пропаганди, який базується в Криму й працюває з офіцерами ФСБ.

- Фонд стратегічної культури – зареєстрований в Росії онлайн-журнал, який знаходиться під управлінням Служби зовнішньої розвідки РФ і тісно пов'язаний з МЗС РФ.

- InfoRos – називає себе інформаційним агентством, але в основному ним управляє 72-й Головний розвідувальний інформаційний центр ГРУ.

- Денис Тюрін – займав керівну посаду в InfoRos і раніше служив в ГРУ.

- Костянтин Килимник – російський і український політичний консультант і відомий агент російських спецслужб, який здійснює операції впливу від їх імені. Серед іншого Килимник прагнув розробити план, який поверне президента-втікача Віктора Януковича до влади в Україні.

Накладені санкції на мережу Пригожина в Африці, а також на осіб і компанії, через які він ухилявся від персональних санкцій. Серед них:

- Громадянин Росії Олександр Малькевич і його компанія Фонд захисту національних цінностей – сприяли глобальним операціям впливу Пригожина;

- Асоціація вільних досліджень і міжнародної співпраці (Afric), Міжнародний Антикризовий центр, громадяни РФ Петро Бишков, Юлія Афанасьєва і Тарас Прібишин – сприяли зловмисним операціям Пригожина в Африці і Європі, в основному працюючи з Росії;

- Компанії Транс Логістик Юніджет – виступали як таємні агенти із закупівель для Пригожина з метою придбання запасних частин і технічного обслуговування для літаків;

- Компанія Алкон – тісно пов'язана з Юніджет;

- Артем Степанов – заступник генерального директора Юніджет;

- Марія Зуєва – генеральний директор Юніджет;

- Кирило Щербаков – кінцевий власник Юніджет і Алком.

Мінфін США також пише, що в зв'язку із систематичними кібератаками, зокрема через ПЗ SolarWinds (за нею стоїть СЗР РФ), введені санкції проти шести технологічних компаній, які співпрацюють зі спецслужбами Росії. Серед них:

– ЕРА Технополіс – це дослідницький центр і технопарк, який фінансується і керований Міноборони Росії. У ньому розміщуються і підтримуються підрозділи ГРУ РФ, що відповідають за наступальні кібератаки та інформаційні операції;

– Pasit – російська IT-компанія, яка проводила дослідження і розробки для кібероперацій СЗР РФ;

– Науково-дослідний інститут спеціалізовані обчислювальні пристрої і автоматика – російський державний науково-дослідний інститут, що спеціалізується на передових системах захисту інформації. Проводив дослідження і розробки для кібероперацій СЗР РФ

– Neobit – російська компанія із Санкт-Петербурга, що займається інформаційною безпекою. Клієнти – МО, ФСБ і СЗР РФ. Проводила дослідження і розробки для кібероперацій ФСБ, ГРУ і СЗР.

– Advanced System Technology – російська компанія, що займається інформаційною безпекою. Клієнти – МО, ФСБ і СЗР РФ. Надавала технічну підтримку кібероперацій ФСБ, ГРУ і СЗР.

– Positive Technologies – російська компанія із забезпечення IT-безпеки, яка підтримує клієнтів з уряду Росії, зокрема ФСБ. Надає послуги російським і іноземним компаніям, організовує конференції для відбору персоналу ГРУ і ФСБ.

Нагадаємо, 15 квітня США ввели санкції щодо російських технологічних компаній через кібератаки, а також проти причетних до окупації Криму. У Росії вже заявили, що відповідь Москви буде «невідворотною».

Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти Росії через «шкідливу зовнішню діяльність». Зокрема, американській фінансовій сфері заборонили викуповувати російські облігації.

Крім того, Вашингтон вислав десятьох російських шпигунів, які працювали під прикриттям у дипмісії РФ.

Після введення санкцій проти Росії президент США Джозеф Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у сфері національної безпеки.

Додамо, що у березні ФБР оголосило в розшук російського бізнесмена, який разом з Деркачем намагався вплинути на вибори у США. Мова йде про Костянтина Килимника.

Раніше Нціональна розвідка США встановила, що Російська Федерація намагалася вплинути на вибори президента США в 2020 році, «очорняючи» кандидатуру Джо Байдена і підтримуючи тодішнього президента Дональда Трампа.

Крім того, розвідка США має інформацію, що президент РФ Володимир Путін наглядав за діями депутата Верховної Ради України Андрія Деркача, якого США згодом визнали російським агентом.