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    У світі

    Путіну довіряє 25% росіян - опитування

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    У листопаді 2017 року рейтинг довіри до президента Росії становив 59%, в березні 2019 року - 41%, ще в січні 2020 року Путіну довіряло 35% росіян, у квітні - 28% - Путіну довіряє 25% росіян - опитування
    У листопаді 2017 року рейтинг довіри до президента Росії становив 59%, в березні 2019 року - 41%, ще в січні 2020 року Путіну довіряло 35% росіян, у квітні - 28%

    Опитування проводилося 22-24 травня

    У Росії рейтинг довіри до президента Володимира Путіна опустився до 25%. Про це свідчить опитування Левада-центру, що було проведене 22-24 травня.

    Зазначається, що попри все, російському лідерові довіряють більше, ніж іншим політикам. 

    Згідно з опитуванням, учасникам соціологічного дослідження пропонували вибрати 5-6 політиків, яким вони найбільше довіряють.

    «Путіну найбільше з усіх політиків довіряють 25% росіян», - повідомляють соціологи.

    Зазначається, на другому і третьому місці розташувалися міністр оборони РФ Сергій Шойгу (14%) і прем'єр-міністр Михайло Мішустін (11%). Серед всіх опитаних 16% респондентів заявили, що не довіряють нікому, а 33% вагалися з відповіддю.

    Вибірка становила 1623 людини у віці від 18 років і старше. Дослідження проводилося методом телефонного інтерв'ю. Статистична похибка не перевищує 2,4%.

    Зазначимо, в листопаді 2017 року рейтинг довіри до президента Росії становив 59%, в березні 2019 року - 41%, ще в січні 2020 року Путіну довіряло 35% росіян, у квітні - 28%.

    Нагадаємо, посольство Росії у США зажадало від агентства Bloomberg вибачень за статтю про стрімке падіння рейтингу Володимира Путіна.

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