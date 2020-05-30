Путіну довіряє 25% росіян - опитування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У листопаді 2017 року рейтинг довіри до президента Росії становив 59%, в березні 2019 року - 41%, ще в січні 2020 року Путіну довіряло 35% росіян, у квітні - 28%

Опитування проводилося 22-24 травня

У Росії рейтинг довіри до президента Володимира Путіна опустився до 25%. Про це свідчить опитування Левада-центру, що було проведене 22-24 травня.

Зазначається, що попри все, російському лідерові довіряють більше, ніж іншим політикам.

Згідно з опитуванням, учасникам соціологічного дослідження пропонували вибрати 5-6 політиків, яким вони найбільше довіряють.

«Путіну найбільше з усіх політиків довіряють 25% росіян», - повідомляють соціологи.

Зазначається, на другому і третьому місці розташувалися міністр оборони РФ Сергій Шойгу (14%) і прем'єр-міністр Михайло Мішустін (11%). Серед всіх опитаних 16% респондентів заявили, що не довіряють нікому, а 33% вагалися з відповіддю.

Вибірка становила 1623 людини у віці від 18 років і старше. Дослідження проводилося методом телефонного інтерв'ю. Статистична похибка не перевищує 2,4%.

Зазначимо, в листопаді 2017 року рейтинг довіри до президента Росії становив 59%, в березні 2019 року - 41%, ще в січні 2020 року Путіну довіряло 35% росіян, у квітні - 28%.

Нагадаємо, посольство Росії у США зажадало від агентства Bloomberg вибачень за статтю про стрімке падіння рейтингу Володимира Путіна.