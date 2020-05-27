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    Думки вголос

    Українська влада знову розгнівала Кремль

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Українська влада знову розгнівала Кремль

    Зеленський підписав указ про річну національну програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2020 рік

    Мовою оригіналу

    Вы будете смеяться, но Кремль снова разочарован действиями Украины. Мягко говоря, огорчен. Если точнее – в бешенстве. Не зря, ох не зря МИД РФ на годовщину инаугурации Зеленского выступил с гневным и длинным письмом про то, что в Украине продолжается антироссийская политика, власть не хочет договариваться и вообще не оправдала российских надежд. Ну так, у нас вообще много целей и интересов во внутренней и внешней политике. Есть в списке и пункт «Понравиться Кремлю». Он в списке приоритетов как раз между проблематикой миграции сусликов в Запорожской области и спариванием обезьянок в Николаевском зоопарке.

    Итак, Владимир Зеленский подписал указ о годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2020 год (№203/2020). Да, все по плану. И если кто-то в Москве рассчитывал, что украина вдруг начнет играть в нейтралитет или откажется от сотрудничества с НАТО – очень ошиблись. Мы уже наигрались в нейтральный статус и заплатили за эти иллюзии тысячами жизней, Крымом и частью Донбасса. Кремль понимает только силу и удар по зубам, нейтралитет он воспринимает, как приглашение к обеду. Годовая национальная программа (ГНП) – не декларация. Она определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, а также государственные органы, ответственные за выполнение этих задач.

    В ОП, кстати, предупредили, что эта программа – системный документ, направленный на реализацию закрепленного Конституцией стратегического курса Украины на вступление в НАТО. Дошло до Кремля? Закрепленный в Конституции Украины курс в НАТО никуда не делся. Приоритетная задача, стратегический курс на вступление. Получите, распишитесь и можете поцеловать нас сперва в плечо, потом в спину… ну, вы поняли общее направление и конечную цель этой романтической процедуры.

    Пару слов о грустном напоследок. НАТО уже не то – особенно страны старой Европы. Они не верят в войну, не хотят тратиться на армию и очень осторожничают. Тут в интервью один представитель Альянса в ЕС посетовал, что 300 раз за год российские самолеты нарывались на неприятности, нарушали границы, и приходилось их вежливо выпроваживать. А зачем эти игры в дипломатию? Турция несколько лет назад показала, как нужно поступать с российскими самолетами, которые нарушают границы. Больше в Турцию не влетают, научились с первой попытки. И тогда, кстати, войска в Турции и РФ приводили в боевую готовность, а от Германии и Франции я не видел жестких заявлений. Наоборот, они всячески давали понять, что воевать за Турцию против РФ в случае обострения не станут. А ведь Турция – член НАТО.

    Похоже, российская угроза стала очень хорошим индикатором для проверки членов Альянса на прочность и готовность соблюдать Устав. И мне кажется, что перспектива за оборонным союзом США, Польши, Украины, стран Балтии и желающих присоединиться стран Восточной Европы. Плюс Турция – сильный союзник, который мокрыми тряпками гоняет российскую армию в Ливии и «может повторить». А в Украине – одна из сильнейших армий с реальным опытом шести лет войны с самым вероятным врагом такого альянса. Так что держим курс на НАТО, повышаем боеспособность, но в уме держим альтернативные перспективные союзы. И несколько военных баз США на территории Украины могли бы стать очень сильным шагом в нужном направлении. Если бы в 2013 такая база была в Славянске или под Донецком – агрессии в Донбассе не было бы…

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Туреччина Росія США НАТО Путін Володимир Зеленський
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