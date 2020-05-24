Росія зажадала від Bloomberg вибачень за публікацію щодо рейтингу Путіна



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За даними опитування соціологічної служби «Левада-центр», рейтинг схвалення діяльності президента Росії Володимира Путіна в квітні впав до історичного мінімуму

Посольство Росії стверджує, що реальний рівень довіри Путіну становить 67,9%

Посольство Росії у США зажадало від агентства Bloomberg вибачень за статтю про стрімке падіння рейтингу Володимира Путіна.

Bloomberg посилається на дані опитувань соціологічної служби ВЦИОМ про довіру політикам. Згідно з проведеним у квітні опитуванням, про довіру Путіну заявили 27% респондентів, це найнижчий показник за довгий час.

Такі дані справді можна знайти на сайті ВЦИОМ. Проте, посольство Росії стверджує, що Bloomberg продовжує демонструвати повну неповагу до своїх читачів, оскільки реальний рівень довіри Путіну, за даними цієї ж соціологічної служби, становить 67,9%.

Такі цифри теж є на сайті соціологів. Різниця пояснюється різницею в питаннях про довіру, які ставили респондентам. На пряме запитання «Чи довіряєте ви Путіну?», як стверджується, позитивно відповідають більш як 67 відсотків, а от на прохання назвати політиків, яким довіряють, прізвище Путіна в останньому опитуванні назвали тільки 27 відсотків.

Раніше саме результати відкритих опитувань ВЦИОМ публікував щотижня. Однак незабаром після того, як рейтинг Путіна за цими опитуваннями став падати, їхня регулярна публікація припинилася.

Глава ВЦИОМ Валерій Федоров заявив, що рівень довіри до Путіна становить 67–68 відсотків, а його електоральний рейтинг зараз не вимірюють, тому що до виборів далеко, і неясно, хто на них балотуватиметься.

За даними квітневого опитування іншої соціологічної служби, «Левада-центр», рейтинг схвалення діяльності президента Росії Володимира Путіна в квітні впав до історичного мінімуму. Схвалюють діяльність глави держави 59% респондентів.

Нагадаємо, у Франції 60% громадян незадоволені діяльністю президента Еммануеля Макрона. На тлі падіння рейтингу президента, у Франції зростає популярність прем’єр-міністра Едуарда Філіпа.

Джерело: Радіо Свобода