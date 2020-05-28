Перенесений путінський парад та неприємне для Росії 24 червня

Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

Сергій Борщевський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будьмо оптимістами: після 24 числа завжди настає 25

Отже Путін вийшов із самоізоляції і вже навіть визначився з датою перенесеного параду – 24 червня. Без військового параду і «Безсмертного полку» в Росії ніяк не можна, попри призове місце країни у світовому параді пандемії.

І дата параду обрана невипадково: саме 24 червня 1945 року в Москві за наказом Сталіна від 25 травня 1945 року (на підготовку відводився один місяць) відбувся парад перемоги Червоної армії у війні проти Третього Райху. Командував парадом маршал Рокоссовський, приймав парад маршал Жуков, а на трибуні мавзолею стояло все політбюро ВКП(б) на чолі з кумиром нинішнього господаря Кремля його тодішнім господарем Сталіним.

Постпред України при ООН Сергій Кислиця дотепно відреагував на обрану Путіним дату, нагадавши, що саме 24 червня 1948 року відповідно до наказу того самого Сталіна розпочалася радянська блокада Західного Берліна, тобто автомобільних та залізничних шляхів сполучення союзників (США, Велика Британія, Франція) із їхніми зонами окупації міста. Як відомо, союзники не пішли тоді на поступки (єдина вірна реакція на протиправні дії СССР/Росії) й організували повітряний міст сполучення з містом, переправляючи туди все необхідне літаками, що зрештою змусило радянське керівництво майже через рік (12 травня 1949) зняти блокаду.

Можна було б до згаданої Сергієм Олеговичем додати й інші не надто приємні для Росії події, що ставалися з нею в різні роки 24 червня – від перетину російського кордону армією Наполеона (1812) до спільної панічної постанови ЦК ВКП(б) та Ради народних комісарів СССР про створення Ради з евакуації на чолі з Лазарем Кагановичем, Олексієм Косигіним та Миколою Шверніком (1941).

Але мені хочеться згадати день наступний – 25 червня. І при тому 25 червня 1994 року. Того дня теж відбувся парад – прощальний парад у Берліні військовослужбовців колишньої Західної групи військ. Наступного дня вони вже вирушали на батьківщину. Остаточно. Назавжди. Світ облетіли іронічні репортажі про цю подію, адже оркестром під час того параду намагався диригувати не зовсім тверезий президент Росії Борис Єльцин.

Тож будьмо оптимістами: після 24 числа завжди настає 25.

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