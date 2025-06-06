ПВК «Вагнер» заявили про вихід з африканської країни – ЗМІ

У заяві йдеться, що ПВК «Вагнер» «знищила тисячі бойовиків та їхніх командирів, які роками тероризували мирне населення»

ПВК «Вагнер» заявила про вихід з Малі: Місію «завершено»

Приватна військова компанія «Вагнер» оголосила про завершення своєї місії в африканській країні Малі та повернення «додому». Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в telegram-каналі «Разгрузка Вагнера», який вважається близьким до найманців, пише «Главком» з посиланням на росЗМІ.

У заяві йдеться, що ПВК «Вагнер» «знищила тисячі бойовиків та їхніх командирів, які роками тероризували мирне населення». Також найманці стверджують, що «допомогли місцевим патріотам створити сильну і дисципліновану армію, здатну захистити свою землю».

«І виконали головне завдання - всі регіональні столиці повернулися під контроль законної влади. Місію завершено. ПВК «Вагнер» повертається додому», – йдеться у повідомленні.

У квітні 2025 року, глава МЗС РФ Сергій Лавров під час зустрічі зі своїм колегою з Малі говорив про готовність Росії підвищити боєздатність країни. Він заявив, що РФ планує зайнятися підготовкою військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів цієї країни. У ПВК «Вагнер» не уточнюють, хто проводитиме навчання малійських військових і силовиків, а також чи проводилося воно взагалі.

У липні 2024 року в Малі загинули десятки найманців ПВК «Вагнер», які разом із малійськими військовослужбовцями потрапили в засідку, організовану туарегами - етнічною групою, яка населяє район Сахари. Джерело Російської служби «Бі-бі-сі», яке раніше служило в ПВК, говорило, що тоді загинули щонайменше 82 найманці, і це були найбільші втрати «вагнерівців» за час їхньої присутності в Африці.

Нагадаємо, поліцейські України та Молдови скооперувалися, щоб розшукати злочинців, які воювали за РФ на території України. Таким чином викрили 85 громадян Молдови. Про це повідомляє Національна поліція України.

Зокрема затримано найманців «Вагнера», батальйону «Сомалі» та інших незаконних збройних формувань, які воюють проти України.