Сили оборони ліквідували хокеїста-«вагнерівця» з Бурятії

Захисники України ліквідували окупанта Седунова у Лисичанську (Луганська область)

Сили оборони ліквідували «вагнерівця» та хокеїста Олександра Седунова. Про це інформує «Главком».

Олександр Седунов народився 19 січня 1992 року. Проживав на території Закам'янського району (Бурятія). У складі команд з цього району брав участь в міжрегіональних хокейних змаганнях. Також окупант займався футболом, ковзанярським спортом та бурятською національною боротьбою. Мав спортивні нагороди.

У травні 2023 року Седунов уклав контракт із приватною військовою компанією «Вагнер», а в грудні 2023 року уклав контракт із Міністерством оборони Російської Федерації.

Служив окупант у військовій частині 40442

Захисники України ліквідували Седунова 7 жовтня 2024 року у Лисичанську (Луганська область).

Прощання з окупантом пройшло вчора, 25 лютого.

Нагадаємо, Сили оборони в Білгородській області ліквідували 19-річного футболіста з Криму Романа Маркова.

Роман Марков народився 2 червня 2005 року в українській Керчі. Вже у віці 5-ти років там же він почав займатися футболом.

«Вже у 5 років він почав займатися спортом під керівництвом Жукова, а потім грав за ФК «Грифон», «Легіон» та «Авангард». Роман Марков захищав честь Керчі у команді в Чемпіонаті Криму та виступав на всеросійських турнірах. Неодноразово юний футболіст забирав номінації, як «найкращий захисник», забирав усі верхові м’ячі», – йдеться у дописі керченського ЗМІ.

У 2024 році Марков закінчив навчання у Судномеханічному технікумі у Керчі.

Вже у січні 2025 року у соцмережі Вконтакте з’явилася інформація про загибель футболіста. Зокрема, зазначалося, що це сталося 22 січня 2025 року в Білгородській області, а сам ліквідований окупант був строковиком.

Як повідомлялося, захисниками України у Курській області був ліквідований окупант Олександр Рудь – дворазовий чемпіон світу, чотириразовий чемпіон Європи та багаторазовий чемпіон Росії з шотокан карате-до.

Зазначається, що також у РФ Рудю був присвоєний спортивний розряд «майстер спорту міжнародного класу».

Наразі в соціальних мережах, російських ЗМІ та на сайтах спортивних федерацій відсутня точна інформація про дату, місце та обставини загибелі Рудя. Ймовірно, це пов’язано з тим, що окупанта було ліквідовано на території Курської області.

2 лютого у російському Майкопі був проведений турнір, присвячений пам’яті окупанта Рудя. У коментарі до відео з турніру росіяни вперше визнали, що загарбник був ліквідований на території Курської області.