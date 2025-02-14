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Воювали у складі «Вагнера» з 2014 року: правоохоронці викрили 85 громадян Молдови

Валерія Димчук
glavcom.ua
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Воювали у складі «Вагнера» з 2014 року: правоохоронці викрили 85 громадян Молдови
Правоохоронці провели 50 обшуків по усій Молдові
фото: Національна поліція

Деякі громадяни Молдови, які воювали на боці Кремля, навіть отримали державні нагороди від керівництва РФ

Поліцейські України та Молдови скооперувалися, щоб розшукати злочинців, які воювали за РФ на території України. Таким чином викрили 85 громадян Молдови. Про це повідомляє Національна поліція України.

Зокрема затримано найманців «Вагнера», батальйону «Сомалі» та інших незаконних збройних формувань, які воюють проти України. 

Встановлено, що починаючи з 2014 по 2023 рік затримані брали участь у захопленні Бахмута, битві за Донецький аеропорт, створенні «Дебальцевського котла».

«Деякі з них відзначилися в бойових діях настільки, що отримали нагороди орден «За відвагу» від керівництва РФ», – йдеться в повідомленні.

Воювали у складі «Вагнера» з 2014 року: правоохоронці викрили 85 громадян Молдови фото 1
фото: Національна поліція
Воювали у складі «Вагнера» з 2014 року: правоохоронці викрили 85 громадян Молдови фото 2
фото: Національна поліція

Аби знешкодити злочинців залучили понад 200 поліцейських. Правоохоронці провели понад 50 обшуків за місцями проживання та реєстрації по всій території Молдови. Та вже затримали перших трьох бойовиків з 85 ідентифікованих.

За результатами обшуків вилучили мобільні телефони, які містять фото, відео та інші докази. Зокрема листування з рекрутером «Вагнера», в якому обговорювалися умови вербування та проходження служби.

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Теги: росія Молдова війна Україна ПВК «Вагнер»

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