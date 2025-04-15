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«Азов» взяв у полон «вагнерівця», який ходив з Пригожиним на Москву

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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«Азов» взяв у полон «вагнерівця», який ходив з Пригожиним на Москву
Колишній «вагнерівець» розповів про значні втрати серед російських військових
скріншот з відео

Полонений каже, що був розчарований рішенням Пригожина зупинити наступ на столицю РФ

Полонений російський штурмовик, затриманий бійцями полку «Азов», розповів про свій досвід служби у ПВК «Вагнер» та участь у збройному поході на Москву під проводом Євгена Пригожина. Відео з Віталієм Тюменцевим, жителем Алтайського краю, оприлюднено у Telegram-каналі «Николаевский Ванек», повідомляє «Главком».

За словами бойовика, навесні 2023 року він підписав контракт із «Вагнером», після чого познайомився з Пригожиним, який приїздив привітати найманців із Днем перемоги.

«Він конфліктував з Москвою, бо чиновники хотіли більше заробляти і не рахувалися з життями людей. А він почав говорити правду», – сказав Тюменцев.

Окупант визнав, що був розчарований рішенням Пригожина зупинити наступ на столицю РФ. Після цього Тюменцев звільнився і повернувся до Росії через Білорусь, де був ув’язнений. Згодом його змусили підписати контракт із міністерством оборони РФ.

Колишній «вагнерівець» також розповів про значні втрати серед російських військових. За його словами, з шести екіпажів бойових машин, які прибули до Торецька, вижили лише ті, хто здався в полон Збройним силам України. Тюменцев також заявив, що командування 9 окремої мотострілецької бригади видавало накази знищувати солдатів, які намагалися відступити з поля бою.

Нагадаємо, 24 червня 2023 року Євген Пригожин очолив вісім тисяч найманців групи «Вагнера» у «марші справедливості» проти вищого командування російських збройних сил, звинувачуючи його у корупції та невиконанні службових обов'язків. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, згодом було заарештовано кількох високопоставлених воєначальників за звинуваченням у корупції. «А ось об'єкт зневаги Пригожина, колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу, з того часу змінився», – зазначають у міноборони Британії.

Хоча Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року, його пережила група «Вагнера», якою тепер керує його син Павло Пригожин і якою командує Антон «Лотос» Єлізаров, йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, група «Вагнера» відійшла з лінії фронту в Україні у травні 2023 року, її замінили нерегулярні формування чеченського та російського «добровольчого корпусу» міноборони. «Африканський корпус» міноборони Росії замінив дислокації «Вагнера» у Сирії та Лівії наприкінці 2023 та на початку 2024 року відповідно. Проте група «Вагнера» зберігає незалежні дислокації у Білорусі, Малі та Центральноафриканській Республіці.

Теги: Азов полон

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